Azimut scatta sui massimi dall'estate 2015 nell'ultima seduta della settimana grazie agli ottimi dati del terzo trimestre: ricavi a 299,9 milioni di euro (+18,8% a/a) e utile netto a 96,4 milioni (+10,7% a/a). Il cda ha approvato "la nuova politica di dividendo per il periodo 2021-2024, fissando un Payout sull’Utile Netto ricorrente tra il 50-70%, determinato annualmente a seconda di eventuali operazioni di M&A". Kepler ha alzato il giudizio sul titolo a "buy" con target 30 euro. Equita Sim invece ha confermato il rating "hold" ma ha alzato il prezzo obiettivo a 27 euro (+8% dal precedente). Per gli esperti di Equita il titolo è ancora economico, grazie anche al un buon momentum sul fronte commerciale. La stima di utile netto per il 2021 viene alzata del 13% a 531 milioni. Mediobanca Securities ha alzato il target price di da 24 a 27,5 euro e ha confermato il giudizio "neutral". Le stime di Eps 2021-022 sono state alzate rispettivamente del 21% e del 12%. E' stata alzata anche le previsione sulla cedola del 2021, attesa ora a 1,3 euro per azione. Azimut ha terminato venerdì a 26,59 euro, in rialzo del 3,66%. I prezzi si sono lasciati alle spalle la resistenza offerta dal top del 4 novembre a 25,62 euro. Possibile ora il proseguimento del rialzo verso il lato alto del canale crescente disegnato dai minimi di ottobre 2020, passante a 26,90 euro circa. Resistenza successiva a 28 euro. Solo sotto 25,35, media mobile esponenziale a 10 giorni, rischio di ritorno a 24,54, sul top di fine settembre.