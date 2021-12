Green Pass illegale: occhio a truffe e sanzioni!

Green Pass falsi a prova di app Verifica 19, a sole cento euro in criptovalute e se non sei soddisfatto, ti viene rimborsato quanto pagato.

Questo è l'ennesimo tentativo di truffa riguardante il Green Pass, scoperto dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, durante un'indagine condotta contro il cybercrimine.

Le indagini condotte dal Colonnello Gian Luca Berruti a capo del Nucleo speciale sulle frodi informatiche, ha permesso di capire chi fosseo gli autori, ideatori e materiali esecutori di questa frode messa in atto tramite Bot e Avatar di ultimissima generazione

Le indagini avanzate hanno permesso di scovare i Green Pass illegali

Ma anche le tecniche di indagine odierne sono molto avanzate dal punto di vista tecnologico, ed è per questo che i finanzieri sono riusciti ad identificare i truffatori. Prima hanno scoperto chi fossero gli amministratori dei gruppi Telegram dove i pass falsi venivano venduti.

Si trattava di cittadini tutti italiani e residenti in Veneto, in Liguria, in Puglia e in Sicilia. I clienti erano tantissimi e gli amministratori promettevano loro di fornire green pass non falsi, ma autentici, muniti di codici QR a prova di App Verifica 19.

Come favevano i truffatori ad assicurare che i green pass illegali fossero originali?

Le frodi si dividono in due tipologie: green pass completamente contraffatti o l’utilizzo di green pass di altre persone.

I truffatori convincevano i malcapitati che loro avessero la complicità di sanitari, ecco perché sarebbero stati in grado di fornire green pass autentici e che avrebbero superato ogni controllo.

Inoltre, come abbiamo accennato prima, utilizzavano la formula “soddisfatti o rimborsati”. E per non essere tracciabili, accettavano pagamenti unicamente in criptovalute.

Quattro dei truffatori scoperti dalle fiamme gialle hanno ammesso le loro colpe e hanno permesso di risalire alla rete dei clienti. Ovviamente tutti i profitti in criptovalute sono stati sequestrati. I truffatori preferivano Bitcoin ed Ethereum.

Green Pass illegali: cosa ha tradito i truffatori e li ha fatti scoprire?

Una volta sequestrati i dispositivi mobili dei sospettati è stato semplice capire cosa stesse accadendo, perché la loro galleria e le loro conversazioni via Telegram erano pieno di documenti di identità e tessere sanitarie di vari soggetti, da ogni parte di Italia, dichiarazioni (false) di clienti soddisfatti al 100% del loro green pass falso che pare superasse qualsiasi controllo e, soprattutto le indagini hanno portato a stabilire un modus operandi sempre uguale di questi truffatori che nel frattempo avevano formato una vera e propria organizzazione criminale.

Tantissimi coloro che hanno deciso di affidarsi a questi criminali, attratti dall'idea di poter tornare ad una vita normale spendendo solo cento euro e non sottoponendosi al vaccino, talmente è stato forte questo loro desiderio che hanno condiviso con estranei i loro dati più sensibili, anagrafici e sanitari, che sarebbero potuti essere utilizzati in modo ancora più grave.

Green Pass illegali: la piattaforma preferita dei truffatori è Telegram

Sì è proprio su Telegram che vengono creati gruppi ad hoc per vendere green pass illegali. Purtroppo, nonostante le tantissime indagini finite con accuse molto gravi, il fenomeno non accenna a diminuire.

Ci sono ancora canali Telegram che continuano a vendere falsi green pass in cambio di criptovalute, ma anche di buoni Amazon o buoni Zalando. Si dice che attorno a questa truffa gravitino circa 90 mila persone, tra truffatori e clienti. La maggior parte dei clienti acquista sperando o essendo convinti di farla franca.

L'ultima truffa riguarda un canale che promette: «Forniamo QRCode UE digitali firmati e autentici, siamo gli unici! La maggior parte di ciò che puoi trovare su Internet in questo momento è una truffa! I nostri certificati sono autentici e funzionano in modo affidabile". Il servizio inoltre garantisce la massima privacy.

Accusando gli altri canali di essere dei truffatori, questi nuovi truffatori promettono di fornire veri Green Pass funzionanti. E offrono anche pacchetti di offerta: 1 per 100 euro, 4 per 300 euro e 6 per 500 euro. Un servizio comprensivo anche di tanto di recensioni, false, di clienti soddisfatti.

Come sono stati generati questi Green Pass illegali?

I truffatori sono riusciti a sottrarre le chiavi codificate che consentono la generazione dei QR Code e tramite il dark web sono riusciti a venderli. Questo tipo di Green Pass falsi superavano davvero i controlli.

Fino a quando la società informatica che lavora per il ministero dell'Economia e che fornisce i codici che generano i qr code, non ha annullato tutti i pass generati con le chiavi sottratte.

Cosa si rischia se si esibisce un green pass illegale?

Chi non mostra il lasciapassare è passibile di multa che va dai 400 euro ai 1000, multa che verrà pagata anche dal titolare dell'attivitià.

Ma chi presenta un Green Pass falso commette un reato penale per contraffazione o addirittura sostituzione di persona, se si esibisce il lasciapassare di un'altra persona. Se poi si è acquistato un falso green pass, l'accusa penale è anche di truffa.

Quindi se si utilizza un green pass falso si applicheranno le norme del Codice penale in materia di falso dinanzi ad un pubblico ufficiale.

La pena a cui andrebbe incontro chi usa un green pass illegale potrebbe essere la reclusione da sei mesi a tre anni.

In sostanza il QR code è considerato come classico certificato e non può essere falsificato, quindi chi lo falsifica rischia la pena citata prima, chi lo utilizza consapevolmente potrà ottenere una riduzione di pena di un terzo.

Chiunque può denunciare il reato, non solo l'addetto al controllo anche chiunque ne sia venuto a conoscenza, perché è un reato che procede d'ufficio.

Come abbiamo accennato prima, per chi invece utilizza il qr code di un'altra persona, il reato è quello di sostituzione di persona che prevede la reclusione fino ad un anno. Anche chi presta il suo certificato può passare i guai ed essere accusato di concorso nel reato principale, che è quello di sostituzione di persona.

Oltre che il reato di falso, acquistare o vendere un green pass illegale e falso, si potrebbe aggiungere la truffa. I due reati infatti possono coesistere, ma in questo caso non sembra possibile.

La truffa si verifica quando il truffato non sa di essere truffato ed è in buona fede. In questo caso, invece, chi acquista il green pass falso lo fa con cognizione di causa, non viene truffato, ma sta commettendo anch'esso un reato. Chi compra non viene ingannato, ma acquirente e venditore stanno commettendo entrambi un reato.

link foto https://pixabay.com/it/photos/libretto-di-vaccinazione-digitale-6336499/