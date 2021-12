Investire oggi: le valute su cui scommettere!

Il mercato delle valute, altrimenti noto come mercato Forex, è quello in cui avvengono gli scambi di una valuta con un'altra.

Sicuramente la coppia più famosa al mondo è l'euro-dollaro, il cross più scambiato dai trader, ma ci sono anche numerose altre divise che meritano attenzione, in quanto oggetto di un'attività di trading più o meno intensa.

L'andamento di un cross valutario dipende da vari fattori, quali l'andamento dell'economia del Paese emittente, la politica monetaria delle Banche Centrali, e l'andamento dei mercati finanziari, solo per citarne alcuni.

Nel momento in cui si decide di investire su una determinata valuta piuttosto che su un'altra, si deve tenere conto di tutti i fattori che possono condizionarne l'andamento, in modo da riuscire a fare la scelta giusta.

Investire oggi in Eur/Usd

L'euro-dollaro è il cross più famoso e negoziato al mondo, visto che riguarda le valute delle principali economie: gli Stati Uniti e l'Europa.

Ad influenzare l'andamento del cambio sono le due più importanti Banche Centrali, la Fed e la BCE, che seguono al momento strade differenti.

Proprio la distanza che si sta creando tra le due, complice la differente situazione negli Stati Uniti e in Europa con riferimento all'economia e all'inflazione, è all'origine della tendenza ribassista che si è accentuata per il cross nella seconda metà dell'anno.

Il 2021 si è aperto con un euro-dollaro intorno ad area 1,2350, da cui è partita una discesa che ha condotto a fine marzo fino alla soglia degli 1,17.

Il rimbalzo che si è sviluppato in seguito ha visto il cross spingersi fino a 1,2250, da cui però si è innescata una parabola ribassista che si sta accentuando nelle ultime settimane.

Il cross è sceso infatti al di sotto di quota 1,13, su valori di prezzo che non vedeva ormai da circa un anno e mezzo.

Diversi i fattori che stanno spingendo in alto il dollaro, a partire dal suo carattere di valuta rifugio.

La natura difensiva del biglietto verde torna in auge in un momento come quello attuale in cui si riportano in primo piano i timori per i lockdown imposti anche in Europa e in particolare in Austria per ora.

L'euro così si indebolisce e paga ulteriormente pegno dopo essere già penalizzato per via dell'aumento dell'inflazione negli Stati Uniti.

Il mercato teme un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed e questo avvantaggia il dollaro rispetto all'euro, visto che nel Vecchio Continente non si dovrebbe aver alcun incremento del costo del denaro prima della fine del 2022.

Investire oggi in Euro o Dollaro? Su quale scommettere ora?

La tendenza ribassista dell'euro-dollaro ormai è segnata e almeno per il momento, salvo piccoli rimbalzi, non si intravvedono inversioni degne di nota.

Secondo gli analisti di ING, dai valori attuali il cross potrebbe dare vita ad un recupero verso quota 1,16 entro la fine del 2021, considerando che dicembre solitamente è un mese positivo per l'euro-dollaro.

Guardando più avanti nel tempo però la casa olandese è pessimista sulla moneta unica, tanto da attendersi che il cambio scenda a 1,10 nel quarto trimestre del 2022.

Questa previsione poggia sull'ipotesi che la Federal Reserve aumenti i tassi di interesse entro l'estate del 2022, mentre la BCE dovrebbe rimanere ferma.

Per gli strategist di Unicredit il cross dovrebbe rimanere al di sotto di area 1,15 nel breve termine, complice anche l'ampliamento dello spread tra i rendimenti dei treasury a 10 anni e quello del Bund.

Gli analisti credono che sia ancora prematuro pensare alla fine dell'apprezzamento del dollaro nei confronti dell'euro.

La valuta vincente tra dollaro ed euro nel 2022 sarà la prima e ne sono convinti anche gli analisti di Ubs Global Wealth Management.

Diversi i fattori che sosterranno il biglietto verde il prossimo anno, quali la crescente richiesta di beni rifugio per via della frenata dell'economia globale, la riduzione degli acquisti di bond da parte della Fed e dello stimolo fiscale negli Stati Uniti.

Alla luce di ciò, al pari di quelli di ING, anche gli analisti di Ubs Global Wealth Management vedono l'euro-dollaro a 1,10 entro la fin del prossimo anno.

Investire oggi nella Sterlina

Un'altra valuta da tenere d'occhio e su cui puntare è sicuramente la sterlina che nel breve potrebbe essere oggetto di volatilità, sulla scia delle ultime indicazioni in materia di politica monetaria.

La Bank of England ha dapprima suggerito di aumentare i tassi di interesse e poi li ha lasciati invariati, creando una "sfida di comunicazione", come spiegato da Bank of America.

Quest'ultima fa notare che la volatilità implicita a sei mesi è in aumento per la sterlina rispetto al dollaro.

Per UBS Global Wealth Management la valuta inglese è un'opportunità di investimento, visto che la Bank of England dovrebbe aumentare i tassi di interesse prima di altre Banche Centrali.

In quest'ottica, gli esperti della banca elvetica vedono il cambio euro/gbp a 0,82 entro la fine del prossimo anno, mentre il gbp/usd dovrebbe presentarsi a 1,34.

Identiche le previsioni di ING che indica gli stessi target sia per il cambio euro/gbp che per il gbp/usd, ritenendo che la sterlina difenderà i guadagni di quest'anno, visto che la Bank of England alzerà i tassi di interesse.

Questo permetterà alla sterlina di difendersi contro il dollaro che sarà sostenuto dall'attesa di un aumento del costo del denaro da parte della Fed.

Al contempo la divisa inglese si rafforzerà rispetto all'euro, dal momento che la BCE non interverrà sui tassi di interesse nel 2022.

FTAOnline News

Link foto: https://pixabay.com/it/photos/miscela-valute-finanza-69523/