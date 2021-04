Lotteria degli scontrini: chi ha vinto con la seconda estrazione

L’8 aprile si è svolta, presso il campus Sogei dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la seconda estrazione della Lotteria degli scontrini riguardo agli acquisti compiuti dagli italiani nel mese di marzo.

Per favorire lo sviluppo di un sistema di tracciamento dei pagamenti più agile, il Governo ha ideato la Lotteria degli scontrini, un’iniziativa completamente gratuita giunta alla seconda estrazione dopo quella dell’11 marzo scorso.

I risultati dell’8 aprile, sono consultabili sul sito governativo Lotteria degli scontrini.gov.it

Lotteria degli scontrini: in cosa consiste l’iniziativa del Governo

La lotteria degli scontrini è legata agli acquisti effettuati tramite gli strumenti di pagamento elettronico e rientra nel Piano Italia Cashless,, tramite il quale, il Governo vuole incentivare l’uso di :

carte di credito e/o debito;

e/o bancomat;

carte prepagate;

app connesse a circuiti di pagamento privativi con un limite prefissato di spendibilità.

Il Piano Italia Cashless o “meno contanti” mira, come obiettivo finale, a diffondere l’uso dei pagamenti tracciabili per contrastare l’evasione fiscale.

Lotteria degli scontrini: come partecipare all’estrazione dei codici vincenti

Per partecipare occorre essere maggiorenni e residenti in Italia. Accedendo al sito ufficiale “Lotteria degli scontrini”, in una sezione apposita, è possibile trovare il “codice lotteria” da mostrare all’esercente per ogni acquisto effettuato con pagamento elettronico.

Per generare il “codice lotteria” si deve inserire il proprio codice fiscale, nella schermata “Partecipa ora”. In caso di smarrimento del codice è possibile generarne un nuovo, ripentendo da capo la procedura descritta.

I commercianti, per partecipare, devono possedere:

un registratore di cassa telematico adeguato per acquisire il codice lotteria;

un registratore di cassa dotato di un tasto che specifichi che il pagamento è avvenuto con modalità tracciabile;

una scritta o un logo che indichi ai clienti l’abilitazione del negozio alla Lotteria scontrini.

Lo scontrino elettronico, per ogni euro spesso, offre un biglietto virtuale che consente di partecipare alla lotteria. Tuttavia, la partecipazione alla lotteria non è possibile per gli acquisti ed i relativi scontrini:

di importo inferiore a un euro;

effettuati online;

effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;

documentati mediante fatture elettroniche;

per i quali è richiesto all’esercente, l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Lotteria degli scontrini: come funziona l’estrazione dei codici vincenti

I dieci scontrini vincenti dell’8 aprile provengono da quattro regioni: Lombardia, Lazio, Puglia e Sicilia. Per scoprire se il proprio scontrino è tra i vincitori occorre:

visionare l’elenco dei codici vincenti, aggiornato all’ultima data di estrazione e riportato nella voce “Estrazioni” sul sito della Lotteria degli scontrini;

attendere conferma ufficiale dell'avvenuta estrazione tramite Pec o raccomandata postale;

richiedere il premio entro 90 giorni presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente in base alla propria residenza;

presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente in base alla propria residenza; attendere il deposito del premio richiesto tramite bonifico bancario o postale.

La prossima estrazione mensile è prevista per giovedì 13 maggio.

(Veronica Rossetti)