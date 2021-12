ANIMA: accordo quinquennale nel risparmio gestito con CiviBank

ANIMA Sgr e CiviBank hanno sottoscritto un accordo di partnership pluriennale, rinnovabile, nel settore del risparmio gestito. L'accordo si inserisce nella strategia del Gruppo ANIMA di rafforzare gli investimenti sui partner distributivi a maggior potenziale e ha l'obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività di risparmio gestito in collaborazione con la Banca.

A tal fine ANIMA supporterà alcune attività commerciali e di marketing sulla rete delle 64 filiali della Banca, a sostegno dell'attività di consulenza e collocamento.Particolare attenzione sarà posta alle iniziative di formazione messe a disposizione da ANIMA attraverso Accademia Anima e finalizzate alla valorizzazione e professionalizzazione della rete dei consulenti della Banca.

Nata nel 1886 come Banca Cooperativa di Cividale, CiviBank assume l'attuale denominazione nel 2018 e oggi è una Società per Azioni e una Società Benefit, la prima banca storica italiana a scegliere questa forma d'impresa, con circa 15 mila soci, quasi 600 dipendenti e con sportelli operativi in 8 province del Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

"L'accordo con CiviBank rafforza il network dei nostri partner in un'area del Paese ad alto potenziale e conferma la capacità di ANIMA di affiancare e supportare le reti partner con una offerta distintiva, dedicata e che si caratterizza per la qualità e competitività sia dei prodotti sia dei servizi," commenta Fabrizio Carenini, Responsabile Reti Bancarie di ANIMA. "Siamo lieti di lavorare con CiviBank, da oggi in maniera ancora più stretta, per aiutare la Banca a perseguire i suoi obiettivi nell'ambito del risparmio gestito e della soddisfazione della clientela".

"Civibank ha sottoscritto la partnership con ANIMA SGR per rinforzare ulteriormente la qualità della propria offerta nella gestione del risparmio" commenta Michele Marioni, Direttore Commerciale di CiviBank. "La professionalità e la consulenza sono sempre più determinanti nel servizio al cliente, per soddisfare le sue specifiche esigenze di investimento: riteniamo che la collaborazione con un partner di eccellenza quale ANIMA ci permetta di fornire le soluzioni più adeguate e soddisfacenti ad un numero sempre crescente di risparmiatori".

GD - www.ftaonline.com