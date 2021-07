Antares Vision inaugura nuovi spazi nella sede di Travagliato

Antares Vision comunica l'inaugurazione di nuovi spazi nella sede di Travagliato che consentiranno di creare circa 200 nuove postazioni. Si tratta di una superficie complessiva di circa 3.000 mq, di cui la metà dedicata ad area di collaudo e laboratori e per la restante parte ad uffici.

I nuovi spazi esprimono la volontà di creare un ambiente di comfort che possa contribuire al benessere e alla crescita delle persone promuovendo la collaborazione e il team working con postazioni pensate per essere flessibili e incentivare il lavoro agile. E' stata inoltre posta una grande attenzione alla sostenibilità, tema di grande valore per la società, insieme alla trasparenza che resta uno dei driver fondamentali che si ritrova anche nel design della gestione degli spazi.

L'investimento complessivo per la ristrutturazione è stato di circa 6 milioni di euro, oltre i 3 milioni di euro di acquisto, e rappresenta un passo importante per continuare il percorso di crescita che ha visto approdare il Gruppo al segmento Star di Borsa Italiana, lo scorso 14 maggio.

Emidio Zorzella, Presidente e AD di Antares Vision Group dichiara: "La volontà di accrescere i nostri spazi s'inserisce in un percorso di consolidamento, dopo una forte crescita e nel contempo rafforza il nostro legame con il nostro territorio, pur nella consapevolezza che la crescita passi da un confronto leale e onesto con realtà diverse, per continuare a migliorare e a rafforzare il nostro business. Questo traguardo dimostra la nostra volontà nell'affrontare questo momento di ripartenza, decidendo di investire nella valorizzazione delle persone e di nuovi spazi".

Antares Vision Group punta a essere riconosciuto come abilitatore di innovazione, grazie al potere della tecnologia, per migliorare la qualità della vita, proteggendo prodotti, persone, brand e il pianeta attraverso un portafoglio completo di tecnologie per il controllo qualità, la trasparenza della filiera e la raccolta e la gestione dei dati.

Hanno preso parte all'inaugurazione importanti esponenti del mondo politico e istituzionale che hanno sottolineato l'importanza Antares Vision Group a sostegno e nello sviluppo del territorio. In particolare sono intervenuti: Renato Pasinetti, sindaco di Travagliato (BS); Simona Tironi, Consigliere Regione Lombardia; Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia e Pierluigi Cordua, Presidente API INDUSTRIE Brescia.

