Appuntamenti societari della settimana dal 26 al 30 Aprile 2021

Questa settimana in agenda.

Lunedì 26 Aprile 2021

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna: Assemblea Bilancio;

Alerion Clean Power: Assemblea Bilancio;

Alkemy: Assemblea Bilancio;

Askoll Eva: Assemblea Bilancio;

Assiteca: Assemblea STR;

Banca Profilo: Ex Dividendo;

Bialetti Industrie: Relazione Semestrale, Cda Bilancio, Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Caltagirone Editore: Assemblea Bilancio;

Coima Res: Ex Dividendo;

Comer Industries: Ex Dividendo;

Covivio: Ex Dividendo;

Credito Valtellinese: Ex Dividendo;

Crowdfundme: Assemblea Bilancio;

Erg: Assemblea Bilancio;

Esi: Assemblea Bilancio;

Gel: Assemblea Bilancio;

Iniziative Bresciane - Inbre: Cda Bilancio;

Intek Group: Cda Bilancio;

Italian Wine Brands: Ex Dividendo;

Leone Film Group: Cda Bilancio;

Mediaset: Cda Bilancio;

Nova Re: Assemblea Bilancio;

Pharmanutra: Assemblea Bilancio;

Pierrel: Informazioni Periodiche Aggiuntive, Assemblea Bilancio;

Reply: Assemblea Bilancio;

Saes Getters: Ex Dividendo;

Sanlorenzo: Ex Dividendo;

T.P.S: Assemblea Bilancio;

Triboo: Assemblea Bilancio;

Valsoia: Assemblea Bilancio;

Vantea Smart: Assemblea Bilancio.

Martedì 27 Aprile 2021

Acsm - Agam: Assemblea Bilancio;

Arnoldo Mondadori Editore: Assemblea Bilancio;

Borgosesia: Cda Bilancio;

Caltagirone: Assemblea Bilancio;

Cembre: Assemblea Bilancio;

Cerved Group: Assemblea Bilancio;

Digital360: Assemblea Bilancio;

Doxee: Assemblea Bilancio;

El.En.: Assemblea Bilancio;

Esautomotion: Assemblea Bilancio;

Fila: Assemblea Bilancio;

Fullsix: Assemblea Bilancio;

Gefran: Assemblea Bilancio;

Gibus: Assemblea Bilancio;

Go Internet: Cda Bilancio;

Gvs: Assemblea Bilancio;

Isagro: Assemblea Bilancio;

Lu-Ve: Assemblea Bilancio;

Maps: Assemblea Bilancio;

Philogen: Cda Bilancio;

Rai Way: Assemblea Bilancio;

Saipem: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Softlab: Cda Bilancio;

Solutions Capital Management Sim: Assemblea Bilancio;

Tinexta: Assemblea Bilancio;

Zignago Vetro: Informazioni Periodiche Aggiuntive, Assemblea Bilancio.

Mercoledì 28 Aprile 2021

Aeffe: Assemblea Bilancio;

Almawave: Assemblea Bilancio;

Aquafil: Assemblea Bilancio;

Atlantia: Assemblea Bilancio;

Biesse: Assemblea Bilancio;

Cellularline: Assemblea Bilancio;

Costamp Group: Assemblea Bilancio;

Cover 50: Assemblea Bilancio;

Dhh: Assemblea Bilancio;

Digital Magics: Assemblea Bilancio;

Fiera Milano: Assemblea Bilancio;

Finecobank: Assemblea Bilancio;

Finlogic: Assemblea Bilancio;

Fos: Assemblea Bilancio;

Giglio Group: Cda Bilancio;

Grifal: Assemblea Bilancio;

H-Farm: Assemblea Bilancio;

Hera: Assemblea Bilancio;

Il Sole 24Ore: Assemblea Bilancio;

Intesa Sanpaolo: Assemblea Bilancio;

Labomar: Assemblea Bilancio;

Marr: Assemblea Bilancio;

Mittel: Cda Bilancio;

Net Insurance: Assemblea Bilancio;

Prysmian: Assemblea Bilancio;

Ratti: Assemblea Bilancio;

Restart: Assemblea Bilancio;

Snam: Assemblea Bilancio;

Sostravel.Com: Assemblea Bilancio;

Sourcesense: Assemblea Bilancio;

Trevi Group: Cda Bilancio;

Unipolsai: Assemblea Bilancio;

Vimi Fasteners: Assemblea Bilancio.

Giovedì 29 Aprile 2021

A2A: Assemblea Bilancio;

Ambromobiliare: Assemblea Bilancio;

Amm: Assemblea Bilancio;

Amplifon: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Arterra Bioscience: Assemblea Bilancio;

Ascopiave: Assemblea Bilancio;

Assicurazioni Generali: Assemblea Bilancio;

Astaldi: Assemblea Bilancio;

Astm: Assemblea Bilancio;

Avio: Assemblea Bilancio;

Azimut Holding: Assemblea Bilancio;

Basic Net: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

B&C Speakers: Assemblea Bilancio;

Centrale Del Latte D'Italia: Assemblea Bilancio;

Comal: Assemblea Bilancio;

Copernico Sim: Assemblea Bilancio;

Credito Emiliano: Assemblea Bilancio;

Cyberoo: Assemblea Bilancio;

Datalogic: Assemblea Bilancio;

Dovalue: Assemblea Bilancio;

Ediliziacrobatica: Assemblea Bilancio;

Eles: Assemblea Bilancio;

Elettra Investimenti: Assemblea Bilancio;

Elica: Assemblea Bilancio;

Emak: Assemblea Bilancio;

Energica Motor Company: Assemblea Bilancio;

Enervit: Assemblea Bilancio;

Eni: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Eprice: Cda Bilancio;

Equita Group: Assemblea Bilancio;

Expert System: Assemblea Bilancio;

Falck Renewables: Assemblea Bilancio;

Fervi: Assemblea Bilancio;

Gambero Rosso: Assemblea Bilancio;

Giorgio Fedon & Figli S.P.A.: Assemblea Bilancio;

Gruppo Mutuionline: Assemblea Bilancio;

H-Farm: Assemblea Bilancio;

Industrie Chimiche Forestali: Assemblea Bilancio;

Intred: Assemblea Bilancio;

Irce: Assemblea Bilancio;

Italian Exhibition Group: Assemblea Bilancio;

Kolinpharma: Assemblea Bilancio;

Landi Renzo: Assemblea Bilancio;

Maire Tecnimont: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Mondo Tv France: Assemblea Bilancio;

Neosperience: Assemblea Bilancio;

Netweek: Cda Bilancio;

Newlat Food: Assemblea Bilancio;

Notorious Pictures: Assemblea Bilancio;

Orsero: Assemblea Bilancio;

Osai Automation System: Assemblea Bilancio;

Panariagroup Industrie Ceramiche: Assemblea Bilancio;

Piaggio: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Piovan: Assemblea Bilancio;

Piteco: Assemblea Bilancio;

Planetel: Assemblea Bilancio;

Powersoft: Assemblea Bilancio;

Rcs Mediagroup: Assemblea Bilancio;

Reno De Medici: Informazioni Periodiche Aggiuntive, Assemblea Bilancio;

Safilo Group: Assemblea Bilancio;

Salcef Group: Assemblea Bilancio;

Sciuker Frames: Assemblea Bilancio;

Sicit Group: Assemblea Bilancio;

Sebino: Assemblea Bilancio;

Sg Company: Assemblea Bilancio;

Shedir Pharma Group: Assemblea Bilancio;

Sit: Assemblea Bilancio;

Società Editoriale Il Fatto: Assemblea Bilancio;

Somec: Assemblea Bilancio;

Stmicroelectronics: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Tamburi: Assemblea Bilancio;

Tas: Assemblea Bilancio;

Tenax International: Assemblea Bilancio;

Tiscali: Assemblea Bilancio;

Unipol: Assemblea Bilancio.

Venerdì 30 Aprile 2021

Alfio Bardolla Training Group: Assemblea Bilancio;

Banca Finnat Euramerica: Assemblea Bilancio;

Banca Sistema: Assemblea Bilancio;

Beghelli: Assemblea Bilancio;

B.F.: Assemblea Bilancio;

Biancamano: Assemblea Bilancio;

Cairo Communication: Assemblea Bilancio;

Cir: Assemblea Bilancio;

Class Editori: Cda Bilancio;

Convergenze: Assemblea Bilancio;

Csp International: Assemblea Bilancio;

Digital Value: Assemblea Bilancio;

Exprivia: Cda Bilancio;

Farmaè: Assemblea Bilancio;

First Capital: Assemblea Bilancio;

Fnm: Assemblea Bilancio;

Gabetti Property Solutions: Assemblea Bilancio;

Garofalo Health Care: Assemblea Bilancio;

Gismondi 1754: Assemblea Bilancio;

Gpi: Assemblea Bilancio;

Guala Closures: Assemblea Bilancio;

Health Italia: Assemblea Bilancio;

Igeamed: Assemblea Bilancio;

Ilpra: Assemblea Bilancio;

Immsi: Assemblea Bilancio;

Innovatec: Assemblea Bilancio;

Interpump Group: Assemblea Bilancio;

It Way: Assemblea Bilancio;

Italia Independent Group: Assemblea Bilancio;

Jonix: Data prevista di ammissione su AIM Italia;

Longino & Cardenal: Assemblea Bilancio;

Lucisano Media Group: Assemblea Bilancio;

Marzocchi Pompe: Assemblea Bilancio;

Mit Sim: Assemblea Bilancio;

Monnalisa: Cda Bilancio;

Monrif: Cda Bilancio;

Mondo Tv Suisse: Assemblea Bilancio;

Nvp: Assemblea Bilancio;

Officina Stellare: Assemblea Bilancio;

Olidata: Assemblea Bilancio;

Openjobmetis: Assemblea Bilancio;

Pattern: Assemblea Bilancio;

Plc: Assemblea Bilancio;

Poligrafici Printing: Cda Bilancio;

Portale Sardegna: Cda Bilancio;

Prismi: Assemblea Bilancio;

Radici Pietro Industries & Brands: Assemblea Bilancio;

Reno De Medici: Assemblea Bilancio;

Rosetti Marino: Assemblea Bilancio;

Saipem: Assemblea Bilancio;

Siti - B&T Group: Assemblea Bilancio;

Terna: Assemblea Bilancio;

Titanmet: Cda Bilancio;

Unidata: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Websolute: Assemblea Bilancio;

Webuild: Assemblea Bilancio;

Zucchi: Assemblea Bilancio.

GD - www.ftaonline.com