Asia-Pacific in positivo. E il Nikkei 225 guadagna lo 0,16%

Dopo una seduta in netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi del 2,40% martedì), la tendenza in positivo è stata complessivamente confermata alla riapertura dei mercati asiatici. Come nota Reuters, la propensione al rischio degli investitori globali aumenta avvicinandoci alla fine del 2021, nonostante l'impennata di contagi causata dalla variante Omicron del Covid-19 e le misure di lockdown introdotte. Secondo gli osservatori l'intervento del presidente Usa Joe Biden ha contribuito ad allontanare i timori. Biden ha invitato i cittadini americani a vaccinarsi e ha promesso 500 milioni di test rapidi gratuiti per individuare i contagi ma non ha parlato di nuove limitazioni ai viaggi, che avrebbero rappresentato un ulteriore freno per la ripresa economica. E il risultato è stato un guadagno intorno allo 0,30% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,10% a fronte di uno yen poco mosso sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna lo 0,16% (andamento simile per l'indice più ampio Topix, apprezzatosi di un modesto 0,09%). Sul fronte macroeconomico, i verbali relativi al meeting della Bank of Japan (BoJ) di 27 e 28 ottobre confermano che le politiche monetarie di allentamento proseguiranno in Giappone fino al raggiungimento della stabilità dei prezzi. Non solo, i membri della BoJ non escludono ulteriori misure di stimolo se necessario. Complessivamente la tendenza dell'economia nipponica è su una direzione positiva anche se rimane a rischio a causa della pandemia.

In novembre l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto a Hong Kong dell'1,8% annuo, in acceleraziona rispetto all'1,7% precedente e nell'undicesimo mese consecutivo d'inflazione dopo una striscia negativa durata un intero semestre. La lettura è però inferiore all'1,9% del consensus. Lo Shanghai Composite segna un declino dello 0,07% contro progressi dello 0,02% e dello 0,64% rispettivamente per Shanghai Shenzhen Csi 300 e Shenzhen Composite. In positivo Hong Kong: a meno di un'ora dallo stop alle contrattazioni l'Hang Seng guadagna infatti circa lo 0,30% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China con un progresso intorno allo 0,50%). Rialzo dello 0,32% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney si è limitata allo 0,13% la crescita dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

RR - www.ftaonline.com