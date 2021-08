Candela rialzista per lo STOXX® Europe 600 Travel &Leisure. L'andamento di questo comparto è particolarmente significativo inquesto momento in cui i mercati stanno valutando gli effetti delle variantiCovid sulla velocità di ripresa dell'economia. Negli ultimi mesi c'è stato unpreoccupante ribasso, tuttavia sono stati raggiunti supporti rilevanti. Unrimbalzo sarebbe sintomo di una ripresa di fiducia da parte dei mercati, laviolazione dei supporti potrebbe invece anticipare una nuova ampia faseribassista per tutte le borse. Il settoriale STOXX® Europe 600 Travel &Leisure (CH0019112744), paniere i cui maggiori esponenti sono Evolution,Flutter Entertainment, Entain, Intercontinental Hotels, Ryanair, venerdì hadisegnato una candela "hammer", elemento che spesso compare inprossimità di forti supporti e che può quindi rappresentare il punto diappoggio per un rialzo. I minimi di giornata, a 245,06 sono effettivamentecoincidenti con la media mobile esponenziale a 200 giorni e prossimi alla trendline rialzista disegnata dai minimi di marzo 2020, passante a 243 circa. Fino ache questi supporti sostengono i prezzi è possibile che l'indice tenti unareazione. Conferme in questo senso oltre 251,82, lato alto del gap del 19agosto, resistenza successiva a 257, linea ribassista disegnata dal top di metàgiugno. In caso di rottura di quei livelli i prezzi potrebbero tentare diriportarsi in area 280. Sotto area 243 supporto critico a 234, minimo del 20luglio e 38,2% di ritracciamento del rialzo dai minimi di maggio 2020. Supportosuccessivo a 218, 50% di ritracciamento.

