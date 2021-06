Cina: in maggio tasso di disoccupazione in flessione al 5,0%

Secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, in maggio il tasso di disoccupazione ha segnato una flessione in Cina al 5,0% dal 5,1% di aprile (5,5% in marzo), contro il 5,9% di un anno prima. La statistica, elaborata attraverso un sondaggio e introdotta nel 2014 (solo dall'aprile 2018 viene diffusa su base mensile), non è considerata però affidabile da molti economisti, visto che Pechino misura solo l'occupazione nelle aree urbane.

