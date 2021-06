Corea del Sud: in giugno fiducia consumatori a 110,3 punti

Secondo quanto comunicato da Bank of Korea, l'indice della fiducia dei consumatori della Corea del Sud è salito in giugno a 110,3 punti dai 105,2 punti di maggio (102,2 punti in aprile). L'indice si conferma per il quarto mese consecutivo sopra quota 100 (che separa la prevalenza di ottimisti da quella di pessimisti) dopo una striscia negativa durata tredici mesi e si attesta sui massimi dal dicembre 2017.

RR - www.ftaonline.com