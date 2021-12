ESI accelera in scia ad accordo quadro con Enel Green Power

Fari puntati su ESI (+5,9% a 3,98 euro) che nella serata di ieri ha annunciato di aver siglato un accordo quadro con Enel Green Power. L'impegno prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici per una potenza massima di 27 MWp ed il servizio di manutenzione O&M (Operation & Maintenance) in un perimetro che comprende le regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Il controvalore complessivo dell'accordo è di 14,43 milioni di euro nei prossimi due anni: il portafoglio ordini di ESI per gli esercizi 2022-2023 è ora pari a circa 47 milioni.

L'analisi del grafico mette in evidenza il rimbalzo originato dal minimo del 21 dicembre a 3,38 euro, movimento che dopo il comunicato di ieri sembra destinato a continuare in direzione del massimo di fine ottobre a 4,29. Oltre questo ultimo riferimento probabile il ritorno sui 4,75 toccati l'8 settembre ed eventualmente sul record storico dell'ottobre 2020 a 5,00. Discese sotto 3,66 anticiperebbero invece un test di 3,35, dove transita attualmente la linea ascendente attiva da fine 2020.

Simone Ferradini - www.ftaonline.com