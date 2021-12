ESI sottoscrive un accordo quadro con Enel Green Power per la realizzazione di impianti fotovoltaici

ESI S.p.A.,società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver siglato, con Enel Green Power S.p.A. - il principale player nel settore energy in ambito nazionale e internazionale - un accordo quadro avente ad oggetto la realizzazione di impianti fotovoltaici, per un importo complessivo di 14,43 milioni di Euro nei prossimi due anni.



L'accordo quadro prevede la realizzazione e la messa in funzione di impianti fotovoltaici per una potenza massima di 27 MWp ed il servizio di manutenzione O&M (Operation & Maintenance). Gli impianti saranno realizzati nel Sud Italia, in un perimetro che comprende le regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, e saranno di competenza degli esercizi 2022–2023, con possibilità di prorogare l'accordo di un ulteriore anno.



Stefano Plocco, fondatore e CEO di ESI S.p.A, commenta: - "Siamo molto orgogliosi di aver sottoscritto questo accordo e poter operare nei prossimi anni con la più importante utility a livello globale. ESI ha realizzato nell'ultimo biennio significativi investimenti per accrescere la propria capacità tecnicooperativa e di penetrazione sul mercato nazionale oltre che sui mercati internazionali. L'accordo con Enel Green Power premia la nostra visione tecnologica, la capacità gestionale di ESI nella realizzazione di impianti alimentati con energie rinnovabili e gli investimenti realizzati per una migliore sostenibilità nel settore. Vogliamo continuare a crescere affermandoci sempre più tra i principali player del settore delle energie rinnovabili, mercato con ottime prospettive di sviluppo nel quale si riscontra una domanda crescente e sempre maggiori opportunità".



Si segnala che, anche a seguito della sottoscrizione dell'accordo quadro citato, il portafoglio ordini di ESI alla data odierna presenta, per gli esercizi 2022-2023, ordini per circa 47 milioni di Euro, di cui:

• 3,4 milioni di Euro per contratti di revamping di impianti sottoscritti con un primario operatore nazionale per l'ammodernamento tecnologico, come comunicato in data 29 aprile 2021 ;

• 25,3 milioni di Euro a seguito dell'accordo quadro full EPC (Engineering, Procurement and Construction) sottoscritto con un primario gruppo del settore energetico a livello nazionale e internazionale, come comunicato in data 26 ottobre 2021;

• 4,3 milioni di Euro per contratti Mini Grid in Mozambico sottoscritti con ENABEL, come comunicato in data 16 novembre 2021;

• 14,43 milioni di Euro a seguito dell'accordo quadro BOP (Balance of Plant) sottoscritto in data odierna con Enel Green Power.

