Falck Renewables annuncia la sua prima campagna di lending crowdfunding "Coltiviamo energia"

Ecologia, ambiente e lavoro sono al centro del progetto agrivoltaico di Landolina a Scicli (provincia di Ragusa, Sicilia), di proprietà di Falck Renewables. Il progetto – la cui costruzione inizierà a novembre 2021 – si estenderà su un terreno di 22 ettari. Di questi, 17 ettari saranno destinati alla coesistenza di fotovoltaico e coltivazioni mentre 5 ettari saranno dedicati unicamente a piantumazioni.

Si stima che, una volta in esercizio, il parco agrivoltaico di Landolina (9,7 MW) produrrà circa 20 GWh di energia rinnovabile, pari al fabbisogno di oltre 5mila famiglie. L'impianto combinerà produzione agricola ed energia rinnovabile, massimizzando l'efficienza di uso del suolo, con la messa a dimora di colture autoctone - quali alberi da frutto (ulivo, carrubo, mandorlo), erbe officinali e prato polifita - individuate in collaborazione con il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania.

Il parco sorgerà su terreni lasciati incolti nell'ultimo ventennio, sporadicamente utilizzati come pascolo, e produrrà nuova occupazione, con una ricaduta positiva sul territorio, nel rispetto delle peculiarità ambientali dell'area e dell'unicità di Scicli, città patrimonio dell'Unesco.

Per partecipare alla realizzazione e allo sviluppo del parco di Landolina e permettere ai cittadini sciclitani e siciliani di beneficiare di un investimento redditizio, sostenibile e sicuro, Falck Renewables ha lanciato la prima iniziativa di lending crowdfunding del programma "Coltiviamo energia". La campagna si basa sull'esperienza del Gruppo, che da oltre quindici anni conduce con successo simili iniziative di condivisione di valore nel Regno Unito. L'iniziativa avviata a Scicli si svilupperà attraverso un prestito remunerato, garantito da Falck Renewables, in modalità crowdfunding. Attraverso la piattaforma www.coltiviamoenergia.it sarà possibile per i singoli cittadini partecipare alla realizzazione e alla vita del parco con importi compresi tra 200 euro e 10mila euro e ricevere una remunerazione annuale sul prestito effettuato per la durata di 10 anni, con possibilità di recupero integrale del capitale versato anche in caso di uscita anticipata.

Gli abitanti di Scicli beneficeranno di un rendimento annuo lordo del 6% per le sottoscrizioni entro i primi dieci giorni di campagna, valore che passerà successivamente al 5%. Per i rimanenti abitanti della Regione, il valore fissato è al 5% per i primi dieci giorni di campagna, per passare successivamente al 4%. In un secondo momento, l'opportunità di finanziamento sarà aperta anche ai dipendenti italiani di Falck Renewables - figure chiave nella vocazione green del Gruppo – a cui verrà riservato un rendimento annuale lordo pari al 3%.

Analogamente a quanto già prassi in molti Paesi di presenza, Falck Renewables ha previsto anche la creazione di uno schema di beneficio collettivo, con la costituzione di un fondo annuale a sostegno di iniziative di impatto locale nel Comune di Scicli, nonché il finanziamento di un programma di borse di studio per formare nuove professionalità nel campo delle tecnologie rinnovabili e della sostenibilità energetica e dello sviluppo.

Carmelo Scalone, Global Head of Business Development and M&A di Falck Renewables, ha commentato: "Siamo felici di lanciare la nostra prima campagna di lending crowdfunding in Sicilia, per il beneficio del territorio e dei suoi abitanti. Da anni siamo impegnati a generare opportunità per le comunità che vivono nei pressi dei nostri impianti rinnovabili, con la creazione di valore condiviso. L'iniziativa che presentiamo oggi si inserisce nel nostro modello di sviluppo sostenibile, che è al centro del modo di fare business di Falck Renewables. Questa è la prima esperienza, che intendiamo estendere anche ad altri impianti e ad altri territori".

RV - www.ftaonline.com