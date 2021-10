Falck Renewables in pressione sui primi supporti nonostante partnership BlueFloat Energy

Falck Renewables (-1,3% a 6,6350 euro) ha annunciato ieri una partnership paritetica con BlueFloat Energy per lo sviluppo di parchi eolici marini galleggianti al largo delle coste italiane e l'avvio, a breve, dell'iter per il primo progetto in Puglia che interessa le acque al largo di Brindisi, denominato Kailia Energia. L'eolico marino galleggiante è una tecnologia trainante nella transizione energetica. Ponendo le basi per la crescita delle energie rinnovabili in Italia, favorisce il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali al 2030.

I proponenti depositeranno presso il Ministero per la Transizione Ecologica la documentazione necessaria all'avvio dell'istanza autorizzativa del parco eolico marino galleggiante. La capacità installata prevista di Kailia Energia sarà pari a circa 1,2 GW, per una produzione annuale attesa di 3,5 TWh, equivalente al consumo di circa 1 milione di utenze domestiche italiane, evitando l'emissione di 2 milioni di tonnellate di anidride carbonica in atmosfera all'anno.

L'analisi del grafico di Falck Renewables mette in evidenza il consolidamento successivo al record storico a 7,3150 euro del 6 settembre. Discese sotto area 6,65 euro (minimi allineati delle ultime settimane) preannuncerebbero approfondimenti verso le ex resistenze a 6,30-6,40, ora supporti determinanti per scongiurare l'ipotesi di ritorno in area 5,85-5,90. Il superamento di 7,15-7,20 preannuncerebbe invece un attacco al record: in caso di successo riattivazione della tendenza rialzista di fondo con primo obiettivo a 7,75.

Simone Ferradini - www.ftaonline.com