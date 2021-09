Fenix: valore della produzione nel semestre a € 13,3 mln (+614,54%)

Il Consiglio di Amministrazione di Fenix Entertainment società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità –riunitosi in data 28 settembre 2021 sotto lapresidenza di Tino Silvestri, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021,redatta secondo i principi dell'OIC 30sottoposta a revisione contabile limitata.

Riccardo Di Pasquale, Amministratore Delegato e fondatore di Fenix Entertainment, ha commentato: «Siamo più che orgogliosi dei risultati raggiunti.In un periodo storico particolare,che ha visto favorire alcuni settori come il nostro solo se affrontati con prodotti nuovi e fruibili anche con i new media,siamostati in grado di confermare il nostro trend di forte sviluppo e crescita incessante,grazie all'impegno dei grandi professionisti che costituiscono l'ossatura portante della nostra azienda.L'aumento riportato su tutte le vocidi conto economico eil miglioramemto dellaposizione finanziaria,attestano la capacità di gestione di una crescita che ha visto mese dopo mese il nascere di nuovi importanti progetti. Ci siamo dedicati in questo periodoanche a rafforzare la nostra organizzazione con nuovi professionisti di grande valore che si sono unitialla Società. Possiamoconfermare la bontà delnostro business model, la forte reattività che ci contraddistingue e la capacità di controllo delle filiere produttive».

Tino Silvestri ,Presidente in carica del consiglio di amministrazione, ha commentato: «Sono felice di presiedere una società con tassi di crescita così importanti raggiunti grazie a un team cosi' affiatato con le competenze necessarie pervincere in questa nuova era di trasformazione che impone reattività e flessibilità».

Il primo semestre 2021 si è concluso con un valore della produzione cresciuto del 614,54%, attestandosi aeuro 13.337.345(1.866.576 euro nello stesso periodo dell'anno precedente)e un utile nettoaumentato del 114,82%, pari a euro 598.585rispetto a euro 283.436 realizzato nei primi 6 mesi del 2020.

Le Produzioni Cinematografiche hanno sviluppato ricavi per euro 7.945.000,attraverso il verificarsi di ricavi sospesi per competenza negli esercizi precedenti,derivanti principalmente dalla vendita intenazionali di diritti di sfruttamento delle opere prodotte.Al 30 giugno 2020 erano state pari ad Euro 494.122 con un incremento pari al 1.579%

Anche l'area Musica ha contribuito nel primo semestre dell'annocon ricavi pari a euro 605.109 rispetto a euro 8.214 al 30 giugno 2020, attraverso i diritti musicali di cantanti e colonne sonore prodotte da Fenix. Importante ricordare la produzione dell'evento "Claudio Baglioni.... in questa storia che è la mia", che ha visto per la prima volta un cantante pop esibirsi al Teatro dell' Opera di Roma, distribuito dal 2 giugno come evento inaugurale dalla nuova piattaforma "ITsArt" costitutita in partnership da Chili e dal MIC.Al valore della produzione contribuiscono per euro 3.326.608gli incrementi delle immobilizzazioni, ovvero costi sospesi per produzioni al 30 giugno ancora in fase di ultimazione, che al 30 giugno 2020 erano 220.444.

Il totale dei costi operativisostenuti nel semestre 2021, è pari a euro 7.652.599rispetto a euro 1.359.371 registrati nei primi sei mesi dell'annoprecedente; nel periodo in analisieuro 2.095.541sono relativi ai costi del personaleche nello stesso periodo dell' anno precedente si erano attestati a euro 188.433.

L'EBITDA al 30 giugno 2021è pari a euro 5.684.746 (507.205 euroal 30 giugno 2020), registrando un incremento del 1.023,55%verso il primo semestre dell'anno precedente. La marginalità del semestre 2021 sale al 42,73% sul fatturato rispetto al 27,17% ottenutonei primi sei mesi dell'esercizio 2020a conferma della oramai storica marginalità a doppia cifra costantemente raggiunta dalla Società. Aumentano nel semestre gli ammortamenti quale conseguenza dell'adozione della nuova politica sugli ammortamenti, basata sul rapporto ricavi realizzati /ricavi attesi, in relazione alla residua vita di sfruttamento delle opere realizzate, attestandosi a euro 4.321.696 rispetto a euro 99.573al 30 giugno 2020.

L'EBIT del semestre 2021 raggiunge euro 1.363.050 rispetto a euro 407.632 regitrato nel semestre 2020, riportando una crescita nel periodo di confronto del 237,81% .

Analisi della Gestione Patrimoniale e Finanziaria al 30 Giugno 2020

Dal punto di vista patrimoniale, si sottolinea il capitale investito netto pari a euro 13.400.353in aumento di euro 4.456.154 rispetto aldato al 31 dicembre 2020 che è rappresentato principalmente dalle immobilizzazioni immateriali (opere filmiche e musicali).

Il capitale circolante netto a fine semestre 2021 risulta negativo per euro 1.478.258 rispetto al dato alla fine del 2020 per euro 4.270.025.L'assorbimento di cassa del periodo è dato principalmente dall'aumento delle vendite di diritti di sfruttamento cinematografico e televisivo delle opere prodotte che hanno generato maggiori crediti commerciali.Crescono le immobilizziazioni immateriali, che a fine semestre si attestano a euro 14.911.285 controi 14.728.745 euro al 31 dicembre 2020;il dato è però influenzato dall'incremento degli ammortamenti di periodo che passano dai 324.368 euro a 4.306.208 euro al 30 giugno 2021.

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 presenta un saldo pari aeuro 1.810.207 (indebitamento netto), in diminuzione di euro 1.171.524 rispetto al saldo al 31 dicembre 2020, quando era pari a euro 2.981.731(indebitamento netto). Il miglioramento è ascrivibile all' operazione di aumento di capitale ed esercizio warrant in occasione del passaggio dal segmento AIM PRO ad AIM Italia avvenuto in data 24 giugno 2021, per complessivi euro 5.022.500, che hanno compensato l'assorbimento di cassa operativo legato alle produzioni cinematografiche e musicali prodotte nel primo semeste dell'anno. Le disponibilità liquide al 30 giugno 2021ammontano a euro 4.416.731 in aumento rispetto al saldo di inizio periodo.

Il patrimonio netto è pari a euro 11.600.425, in crescita di euro 5.637.956 rispetto al dato al 31 dicembre 2020, con un incrementoprevalentemente collegato al succitato aumento di capitale.

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura dell'esercizio intermedio

Dopo la chiusura del primo semestre 2021, Fenix ha continuato a sviluppare progetti e ad espandere il proprio team di professionisti: ad agosto 2021 vi è stato l'importante ingresso di Gabriele Oricchio come dirigente nella societànel ruolo di produttore esecutivo interno. Gabriele Oricchio è un professionista di grande esperienza su cui Fenix può contare per continuarea crescere, allargando le proprie attività atutti i rami del settore.

In data 20 luglio è stato firmato un accordo con Europicturesper la co-distribuzione di 3 titoli facenti parte della sempre più ricca library di Fenix: "Mancino Naturale"di Salvatore Allocca e "I nostri fantasmi"di Alessandro Capitani (rispettivamente co-prodotto e prodotto da Fenix), e "One Second"del cinese Zhang Yimou, acquisito da Wild Bunch.

Nel mese di settembre Fenix ha partecipato per la prima volta alla Biennale di Venezia con l'opera filmica "I nostri fantasmi" di Alessandro Capitani, che sarà distribuito nelle sale italiane dal 30 settembre.

A Venezia Fenix ha giocato un ruolo di primo pianoanche grazie all'evento organizzato insieme a Bvlgari "Griminelli plays Morricone",dove il famoso flautista si è esibito in una suggestiva locationcon ospiti di eccezione come Sting, Zucchero e Nek.Asettembre, inoltre, sono iniziate le riprese del film "Stranizza D'amuri", opera prima di Giuseppe Fiorello coprodotta con Ibla Film e Rai Cinema. Le riprese dureranno circa sette settimane e si svolgeranno interamente in Sicilia orientale. Accanto a dei giovani protagonisti alla loro prima esperienza di set e scelti attraverso un'operazione di street casting, il cast sarà composto interamente da attori siciliani, tra cui spiccano: Simona Malato, Enrico Roccaforte e Fabrizia Sacchi. Infine, in data 27 settembre sono iniziate in Puglia le riprese del Film "Sposa in Rosso" di Gianni Costantino con Sarah Felberbaum ed Edoardo Noriega. Le riprese dureranno circa 7 settimane di cui 3 in Puglia e 4 a Malta.

Evoluzione Prevedibile Delle Gestione

Lo scenario macroeconomico è stato contraddistinto nel primo semestre dalla seconda ondata di lockdown che da marzo ha preso luogo in tutto il Paese, via via migliorato dalla fase di vaccini massivi estesi a tutte lefasce d'età. A tutt'oggi i luoghi di aggregazione come cinema, teatri e discoteche sono parzialmente o totalmente chiusi.L'abitazione continua ad essere per i più un luogo di lavoro, di vita familiare e di tempo libero nel quale usufruire di una mole importante di contenuti media digitali. Il secondo semestre, pur in una situazione di variabile incertezza, sembra essere caratterizzato da una fase di ripresa economica. In questo scenario la domanda di opere filmiche e musicali èprevista in aumento. Fenix Entertainment prevede di continuare il percorso di crescita, fin qui delineato, su tutte le grandezze economiche e finanziarie

