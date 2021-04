Secondo quanto comunicato da Tilastokeskus (l'ente nazionale di statistica di Helsinki), in aprile l'indice della fiducia dei consumatori della Finlandia è salito 3,8 punti da -3,0 punti di marzo (-0,8 punti in febbraio), tornando in positivo per la prima volta dall'aprile 2019.

