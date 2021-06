Future Eurostoxx 50 in positivo oggi. Il future questa mattina sale dello 0,39% a 4084 punti. Dopo una seduta contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi dello 0,13% mercoledì), alla riapertura dei mercati in Europa la tendenza è più marcatamente positivia. Sembra infatti tornata la calma tra gli investitori, dopo la nuova tempistica sul possibile rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed), diversi esponenti dell'istituto centrale di Washington sono tornati a sottolineare il carattere temporaneo della recente impennata dell'inflazione.

Intanto in Asia, Lee Ju-yeol, governatore di Bank of Korea (la Banca centrale di Seoul), ha ribadito l'apertura a una stretta della politica monetaria ma rispetto a quanto dichiarato una decina di giorni fa è stato più esplicito, spiegando di ritenere che rialzi del costo del denaro potrebbe arrivare già entro il 2021.

Secondo Michelle Bowman, membro del Board of Governors della Federal Reserve (Fed), l'impennata dell'inflazione guidata dalla rapida riapertura dell'economia Usa potrebbe richiedere "un po' di tempo" per allentarsi. Nel corso di una conferenza organizzata dalla Cleveland Federal Reserve, Bowman ha notato per altro come il crollo dei prezzi all'inizio del 2020, dovuto alla crisi del Covid-19, ha fissato un livello così basso che anche un ritorno ai prezzi normali comporta una grande variazione percentuale. "Tuttavia c'è di più nel recente aumento dell'inflazione oltre a questi problemi di misurazione", ha sottolineato Bowman, secondo quanto riporta Reuters, indicando come le supply chain, con il ritorno alla vita a livello globale, siano state stressate dalla forte domanda di beni e servizi. E quindi la pressione sui prezzi "potrebbe allentarsi mano a mano che i colli di bottiglia saranno risolti ma potrebbe volerci del tempo", ha aggiunto.

Il future Eurostoxx 50 con i minimi di ieri a 4057 ha toccato la trend line rialzista disegnata dal minimo di fine ottobre e passante per quello del 13 maggio mettendo poi a segno una reazione. Fino a che i prezzi rimarranno al di sopra di area 4055 le attese saranno per il proseguimento del rimbalzo verso 4170, top del 17 giugno. Resistenza successiva a 4285, linea che unisce i massimi di febbraio e di marzo. In caso di violazione di 4055 atteso invece il test a 4024 della media mobile esponenziale a 50 giorni, supporto al di sotto del quale il ribasso potrebbe accelerare almeno fino a 3900 circa, area di transito della media esponenziale a 100 giorni.

AM - www.ftaonline.com