Mercati asiatici incerti questa mattina, Tokyo in rialzo

Mercati asiatici incerti questa mattina, ma a Tokyo il Nikkei (+0,52%) ha fatto segnare un rialzo attorno al mezzo punto percentuale. L'incertezza è dovuta all'andamento contrastato di ieri a Wall Street oltre che ai dubbi sulla ripresa economica, alle preoccupazioni per il Covid-19 ed al ribasso del prezzo del petrolio.

Il mercato nipponico ha comunque recuperato le marginali perdite del giorno precedente, ignorando la crescita dei casi da Coronavirus, risultati pari a 14207, un valore mai toccato in precedenza che sta limitando l'attività economica in almeno 30 città giapponesi.

In Australia l'S&P/ASX ha chiuso in lieve rialzo (+0,2%) una seduta caratterizzata da pochi scambi, dando comunque continuità al recupero del giorno precedente. Da segnalare che sul fronte macroeconomico l'ufficio nazionale di statistica ha comunicato che il Saldo della Bilancia Commerciale di giugno è risultato pari a 10,496 miliardi di dollari australiani. Il dato è superiore alle attese pari a 10,45 miliardi. Le esportazioni sono cresciute del 4% su base mensile mentre le Importazioni hanno fatto segnare una crescita dell'1%.

Tra le altre principali piazze azionarie asiatiche Seoul ha chiuso in calo dello 0,4% mentre gli indici cinesi sono in ribasso di circa mezzo punto percentuale.

