Notorious Pictures sottoscrive contratto per la gestione della Multisala a Mestre

Notorious Pictures, società? quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media) e nella gestione di sale cinematografiche, rende noto che la controllata al 100% NOTORIOUS CINEMAS, dedicata alla gestione diretta di sale cinematografiche in locazione, ha sottoscritto un contratto pluriennale della durata di 12 anni per la gestione, a partire dal 24 novembre 2021, della Multisala di Mestre nell'ambito del Centro Commerciale Nave de Vero. Dopo le aperture della Multisala ubicata presso il Centro Commerciale Centro Sarca a Sesto San Giovanni (MI), della Multisala di Rovigo situata a fianco del Parco Commerciale "La Fattoria" e della storica Multisala "Gloria" ubicata nel centro di Milano, l'accordo consente l'apertura di una nuova location in Veneto a brand Notorious Cinemas, che include 13 sale cinematografiche per un totale di 2400 posti, che saranno valorizzate dal format proprietario "Notorious Cinemas - The Experience", basato sui più? elevati standard tecnici audio e video, confort di altissimo livello, accoglienza qualificata, cura e pulizia degli ambienti, informatizzazione e automazione dell'area ticketing. Guglielmo Marchetti Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures e Presidente di Notorious Cinemas, ha cosi? commentato: "Questa del cinema di Mestre, tra tutte le aperture dalla Notorious Cinemas, è certamente la più importante. E' una enorme soddisfazione poter riprendere il percorso di crescita che avevamo immaginato nella fase di avviamento della Notorious Cinemas. Nella filiera dei diversi sfruttamenti di un contenuto audiovisivo crediamo fortemente nella centralità della sala cinematografica, unico Media capace di far vivere e condividere grandi emozioni. Riprendiamo con determinazione il nostro piano di sviluppo per recuperare il tempo perso a causa dell'emergenza sanitaria, attraverso il nostro concept che mette al centro della nostra attività? lo spettatore al quale Notorious Cinemas offre un'esperienza unica". Andrea Stratta, Amministratore Delegato di Notorious Cinemas, ha cosi? commentato: "Siamo veramente molto felici di poter intraprendere questa nuova avventura ancora una volta nel Veneto e aver la possibilità di far conoscere al pubblico Mestrino e Veneziano il nostro Format "Notorious Cinemas The Experience". Sono sicuro che Notorious Cinemas, in collaborazione con la Società Proprietaria dell'immobile, che svilupperà all'interno della struttura innovativi Format di Food & Leisure, riuscirà ad offrire ai propri clienti un'esperienza di intrattenimento di altissima qualità .

