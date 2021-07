Piazza Affari positiva in avvio di settimana. FTSE Mib +0,92%

Avvio di ottava positivo per la borsa italiana. Il FTSE MIB segna +0,92%, il FTSE Italia All-Share +0,91%, il FTSE Italia Mid Cap +0,32%, il FTSE Italia STAR +0,92%.

BTP e spread in miglioramento. Il rendimento del decennale segna 0,74% (chiusura precedente a 0,77%), lo spread sul Bund 103 bp (da 105) (dati MTS).

Due ore dopo l'apertura di Wall Street gli indici azionari USA fanno registrare un leggero rialzo.

A Milano farmaceutici sugli scudi. Molto bene Recordati +4,78%: venerdì il gruppo ha comunicato che è stato avviato un processo volto a rafforzare la governance dell'azienda. Repubblica ha scritto che il presidente Alfredo Altavilla lascerà l'incarico per passare in Ita (la compagnia che nascerà da Alitalia) e che il suo posto verrebbe preso dall'a.d. Andrea Recordati. Il nuovo a.d. sarebbe un manager di importanza internazionale già individuato e che starebbe negoziando gli ultimi dettagli del contratto.

Diasorin +0,87% arretra dai massimi di giornata a 166,35 euro. Il movimento rialzista è supportato dai dati sulla diffusione delle varianti del COVID-19, la delta in particolare. A giugno la sua presenza in Italia è passata dal 5,2% di maggio 2021 al 27,7% di giugno. La scorsa settimana ha segnato un'inversione nei contagi: dopo 15 discese consecutive i casi positivi sono saliti del 51,5% sulla precedente. Quattro regioni (Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia) potrebbero tornare in zona gialla. Queste dinamiche ripropongono il tema della necessità di test per la rilevazione del virus. Diasorin reagisce positivamente a queste notizie dato che è attivo (tra le altre cose) nella produzione di test per il COVID-19.

Amplifon +2,71% tenta un difficile recupero dopo l'accelerazione ribassista di venerdì (-6,39%). Il presidente USA Joe Biden venerdì ha firmato un ordine esecutivo contenente 72 iniziative da intraprendere per promuovere la concorrenza nell'economia a stelle e strisce. Tra i settori oggetto dell'ordine troviamo anche quello degli apparecchi acustici: l'obiettivo è arrivare alla vendita degli apparecchi "over the counter", ovvero presso farmacie e grande distribuzione, quindi senza l'intervento preliminare di uno specialista o presso un punto vendita specializzato. Amplifon stamattina ha annunciato un accordo definitivo per l'acquisizione di Bay Audio per circa 340 milioni di euro, su base cash e debt free. Bay Audio è un primario operatore indipendente nel mercato retail del hearing care in Australia.

Ferrari (+0,74%) si conferma società Equal Salary. La monitoring visit di PwC si è conclusa con successo nei giorni scorsi. Oggetto dell'analisi della società di revisione non è stata solo la parità retributiva di genere, già analizzata nel corso del primo audit, ma una valutazione estesa e approfondita delle azioni che sono state intraprese nel corso degli ultimi 12 mesi per rendere il nostro ambiente di lavoro sempre più inclusivo.

Nexi (+1,24%) segnala che in data odierna sono state emesse a titolo di earn-out complessive n. 5.731.575 azioni ordinarie Nexi a favore degli ex-azionisti di Nets Topco 2 S.à r.l. ("Nets") in ottemperanza a quanto previsto dal progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets in Nexi. Le Azioni Earn-out Centurion hanno le medesime caratteristiche delle azioni Nexi già in circolazione e, al pari di queste, sono quotate sull'Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; il capitale sociale di Nexi è rimasto invariato.

In rialzo le utility, probabilmente favorite dalla flessione dei rendimenti. Enel +1,74%, Snam +1,76%, Terna +1,4%, Hera +2,37%.

Bancari contrastati dopo il progresso di venerdì. L'indice FTSE Italia Banche segna +0,47%. Unicredit -0,3%, BPER Banca +0,45%, Banco BPM -0,15%, Intesa Sanpaolo +0,94%.

Contrastati anche i titoli del comparto petrolifero con Eni che guadagna lo 0,14% mentre Saipem (-0,5%) e Tenaris (-0,36%) chiudono in territorio negativo.

