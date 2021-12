Piazza Affari in rialzo. Focus su Generali e Maire, Telecom negativa. FTSE MIB +0,9%.





Il FTSE MIB segna +0,9%, il FTSE Italia All-Share +0,9%, il FTSE Italia Mid Cap +0,7%, il FTSE Italia STAR +0,3%.



BTP e spread in leggero miglioramento. Il rendimento del decennale segna 0,92% (chiusura precedente a 0,93%), lo spread sul Bund 129 bp (da 130) (dati MTS).



Euro poco mosso contro dollaro. EUR/USD al momento quota 1,1290 circa.



Mercati azionari europei in verde: EURO STOXX 50 +0,6%, FTSE 100 +0,8%, DAX +0,9%, CAC 40 +0,6%, IBEX 35 +1,1%.



Future sugli indici azionari americani positivi: S&P 500 +0,5%; NASDAQ 100 +0,4%; Dow Jones Industrial +0,6%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,84%; NASDAQ Composite -1,92%; Dow Jones Industrial -0,17%.



Mercato azionario giapponese debole, il Nikkei 225 ha terminato a -0,36%. Borse cinesi in rosso: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a -0,17%, l'Hang Seng di Hong Kong a -1,76%.



Telecom Italia (asta di volatilità, teorico -2,02% a 0,4550 euro) in ribasso dopo le indiscrezioni del Messaggero del fine settimana. Secondo il quotidiano romano il governo ritiene troppo bassa l'offerta di KKR (0,5050 euro per azione): meglio una collaborazione tra il primo azionista Vivendi (ha il 23,9%) e CDP (secondo azionista con il 5%) per lo sviluppo della rete. Ricordiamo che CDP ha il 60% di Open Fiber. Vivendi ha subito colto la palla al balzo: un portavoce del gruppo francese ha aperto all'ipotesi di controllo statale della rete, preservando il proprio investimento.



Performance positive per Generali +1,4% e la controllata Banca Generali +2,0%. Il patto parasociale che formato da Del Vecchio, Caltagirone e Fondazione CRT ha incrementato la propria quota nella compagnia assicurativa al 15,171%, appena dietro il principale azionista Mediobanca che ha il 15,51%, ma con un prestito titoli si è assicurata il 17,7% dei diritti di voto nell'assemblea di primavera chiamata a rinnovare il cda. Secondo Il Sole 24 Ore il patto sta realizzando un piano industriale alternativo a quello del management di Generali focalizzato sullo sviluppo dell'asset management (con Banca Generali al centro del progetto) anche mediante acquisizioni.



Ottime notizie per Maire Tecnimont +4,5% che, tramite la controllata Tecnimont S.p.A., ha siglato con Abu Dhabi Polymers Company (Borouge) tre contratti su base EPC relativi alla quarta fase di espansione (Borouge 4) del complesso di poliolefine di Ruwais, situato a 240 km ad ovest di Abu Dhabi City (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti). Il valore complessivo dei tre contratti è di circa 3,5 miliardi di dollari (3,1 miliardi di euro): si tratta di un'acquisizione molto consistente dato che a fine settembre il portafoglio ordini di Maire Tecnimont era pari a 7,46 miliardi di euro.



In verde Autogrill +2,2% che ha annunciato di aver completato il rifinanziamento dell' indebitamento finanziario complessivo. Il gruppo ha quindi esteso a 4,5 anni la durata media del debito al 31 dicembre 2021, ottimizzato il proprio indebitamento bancario (riducendo i relativi oneri finanziari annuali) e accentrato nella Capogruppo la gestione della tesoreria (in linea con le migliori prassi delle realtà multinazionali di analoghe dimensioni). L'operazione fa inoltre "venire meno una serie di vincoli e di limitazioni all'operatività del Gruppo assunti in fase di sottoscrizione dei contratti negoziati per fronteggiare gli impatti della pandemia da Covid-19".



Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 10:00 vendite al dettaglio Italia, alle 10:30 indice Markit PMI costruzioni Regno Unito.

