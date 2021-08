Piazza Affari in verde con industriali e petroliferi. Bene Diasorin e MPS, Juventus in rosso. FTSE MIB +0,2%.





Il FTSE MIB segna +0,2%, il FTSE Italia All-Share +0,2%, il FTSE Italia Mid Cap +0,4%, il FTSE Italia STAR +0,6%.



BTP e spread stabili. Il rendimento del decennale segna 0,66% (chiusura precedente a 0,67%), lo spread sul Bund 107 bp (da 107) (dati MTS).



Mercati azionari europei poco sopra la parità: EURO STOXX 50 +0,2%, DAX +0,0%, CAC 40 +0,1%, IBEX 35 +0,0%. Oggi mercati Regno Unito chiusi per festività.



Future sugli indici azionari americani stabili: S&P 500 +0,0%, NASDAQ 100 +0,0%, Dow Jones Industrial +0,0%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +0,88%, NASDAQ Composite +1,23%, Dow Jones Industrial +0,69%.



Mercato azionario giapponese in verde, il Nikkei 225 stamattina ha terminato a +0,54%. Borse cinesi contrastate: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a -0,29%, l'Hang Seng di Hong Kong segna +0,4%.



Avvio positivo per gli industriali Interpump +1,4%, STM +0,6%, CNH Industrial +0,5%: quest'ultima ha annunciato "la finalizzazione di un accordo per acquisire il 90% del capitale sociale della Sampierana S.p.A., una società italiana specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di macchine movimento terra, sottocarri e parti di ricambio e per ottenere il 100% del controllo dell'azienda nel corso dei quattro anni successivi al closing dell'operazione. Il corrispettivo per l'intera acquisizione (che avverrà su una base debt free cash free) sarà pari a 101,8 milioni di euro e sarà oggetto ad alcuni aggiustamenti in sede di closing e successivamente".



Petroliferi in verde: il greggio arretra dai massimi della notte (dal 4 agosto per il Brent, dal 12 agosto per il WTI). Il future novembre sul Brent segna 71,50 $/barile (da 72,60 circa), il future ottobre sul WTI segna 68,15 $/barile (da 69,60 circa). Eni +0,2%, Tenaris +0,8%, Saipem +1,2%.



Diasorin +0,9% estende il rally e tocca i massimi da fine gennaio. Il titolo approfitta delle incertezze legate all'evoluzione della pandemia e in particolar modo della diffusione delle varianti. Diasorin beneficia di queste indicazioni dato che è attiva (tra le altre cose) nella produzione di test per il COVID-19. A ulteriore conferma delle prospettive per i gruppi del settore sono giunte le dichiarazioni di Roland Sackers, direttore finanziario della tedesca Qiagen (specializzata in test genetici, venerdì ha toccato i massimi da 21 anni), a Reuters. Il manager ha affermato che il COVID-19 sta diventando endemico e quindi è destinato a rimanere in circolazione in modo permanente: pertanto il balzo in avanti del business dei test non verrà riassorbito ma si confermerà su livelli alti.



Buona performance per Banca MPS +2,2%. Sabato Il Sole 24 Ore ha scritto che MedioCredito Centrale è pronto a entrare nella data room della banca senese per verificare la possibilità di acquisire gli attivi che non interessano a UniCredit -0,5%: si parla soprattutto delle filiali in Puglia e Sicilia, ma probabilmente il perimetro potrebbe allargarsi. Secondo indiscrezioni del Corriere della Sera di domenica, MedioCredito Centrale potrebbe rilevare il marchio MPS, facendovi confluire ulteriori asset.



Juventus FC -1,8% debole dopo l'inattesa sconfitta nella seconda giornata della Serie A: i bianconeri sono stati battuti per 1 a 0 in casa dalla neopromossa Empoli.



Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 11:00 indici fiducia economica e indice fiducia consumatori eurozona, alle 14:00 inflazione Germania.

Negli USA alle 16:00 indice Pending Home Sales (mercato immobiliare).

Simone Ferradini - www.ftaonline.com