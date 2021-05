Portobello, finanziamento in pool da € 6 mln con MPS e CDP

Portobello ("Emittente"), società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l'attività di barter nel settore media advertising, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di aver sottoscritto un'operazione di finanziamento in pool per complessivi 6 milioni di euro con Banca Monte dei Paschi di Siena e Cassa Depositi e Prestiti. L'operazione, coordinata dal Gruppo Montepaschi, con MPS Capital Services in qualità di banca agente e in sinergia con CDP, è finalizzata a sostenere il piano di investimenti pluriennali dell'azienda, che grazie a questo finanziamento a medio-lungo termine incrementerà sensibilmente il numero dei propri punti vendita, ad oggi presenti principalmente nel Lazio e in Lombardia.

Il finanziamento, a tasso variabile e di tipo unsecured, ha un importo di Euro 6 milioni, una durata di 5 anni con scadenza 31 dicembre 2026 e un piano di rimborso su base semestrale posticipata, dopo un periodo di pre-ammortamento iniziale di 9 mesi.

L'accordo di finanziamento contiene previsioni usuali per contratti delle specie, tra le quali:

(i) una clausola di "cambio di vertice" nel caso in cui Pietro Peligra e Simone Prete cessino di ricoprire le attuali cariche prima della naturale scadenza del consiglio di amministrazione prevista con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

(ii) ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio, tra l'altro, in caso di mancato rispetto di covenants finanziari tipici di tali operazioni (Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio Netto e Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA, entrambi calcolati su base annuale);

(iii) la possibilità di procedere al rimborso volontario anticipato delle somme finanziate, previa corresponsione di una penale;

(iv) ulteriori previsioni relative ad eventi di rimborso anticipato obbligatorio, dichiarazioni, covenants (anche finanziari) ed obblighi di non fare, eventi di revoca, consensi e soglie di materialità in linea con la prassi per operazioni della specie.

Con il finanziamento di Portobello, Banca MPS e CDP confermano l'attenzione alle giovani realtà imprenditoriali che vogliono crescere e rappresentare un punto di forza per l'economia del territorio. In un momento di generale contrazione e cambiamento del settore retail causato dalla pandemia, questa operazione permetterà alla società di rafforzare la propria presenza fisica e il proprio business sul territorio nazionale.

