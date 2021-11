RWE realizzerà un altro parco eolico onshore in Italia

Katja Wünschel, COO Wind Onshore e PV per l'Europa e la regione Asia-Pacifico di RWE Renewables: „L'Italia è un mercato importante e attraente per la nostra azienda. Per favorire la transizione energetica, l'Italia si affida ai contratti per differenza bilaterali per l'incentivazione dell'energia eolica. Grazie a questo approccio il paese segna punti a proprio favore nella competizione internazionale degli investimenti nelle rinnovabili e guadagna importanza nel ruolo di piattaforma per investimenti. I miei ringraziamenti vanno al nostro team italiano che ha svolto un eccellente lavoro."



In seguito al successo ottenuto in occasione dell'asta onshore italiana del GSE, RWE realizzerà il suo 17° parco eolico in Italia. Il parco eolico "Selinus" da 25,2 megawatt (MW) sarà realizzato in un'area compresa nei comuni di Castelvetrano e Partanna (Trapani), in Sicilia (regione dove RWE gestisce già quattro parchi eolici). Per il progetto onshore "Selinus", il GSE ha assegnato un "CfD" bilaterale (contract for difference - contratto per differenza). Per l'impianto "Selinus", RWE installerà sei turbine eoliche Vestas (modello V136) con una potenza nominale di 4,2 MW. Dopo la messa in funzione nel terzo trimestre del 2022, l'impianto genererà una quantità di energia elettrica verde adeguata a soddisfare la domanda annuale di oltre 22.000 famiglie italiane. RWE investirà più di 30 milioni di euro in questo progetto. "Selinus" inizierà la produzione di energia elettrica commerciale nell'ultimo trimestre del 2022. Paolo Raia, Country Chair RWE Renewables Italia, ha dichiarato: "Selinus segna un altro passo avanti lungo il cammino dell'Italia verso la neutralità climatica, collocandosi tra le poche centinaia di MW di progetti che hanno ottenuto l'autorizzazione negli ultimi due anni e che hanno partecipato in aste dove la ridotta adesione (ad oggi circa 2200 MW su volumi di aste pari a 3900 MW) ha reso manifesto lo sforzo che sarà necessario da parte delle istituzioni italiane per sostenere il raggiungimento degli ambiziosi target europei. A tal proposito, stiamo seguendo con grande interesse l'accelerazione delle procedure di autorizzazione per le fonti rinnovabili che ha introdotto il governo italiano, considerando che attualmente richiedono ancora più di cinque anni. Per consentire alle recenti riforme di diventare concretamente efficaci, ricerchiamo anche e soprattutto il consenso nella società: consenso per il cambiamento culturale nella politica energetica e sensibilizzazione verso le energie rinnovabili da considerare come soluzione per la tutela del clima e dell'ambiente. Siamo pronti a fornire supporto a cittadini, comuni e amministrazioni nelle campagne d'informazione."



Forte partecipazione nel mercato italiano delle rinnovabili

RWE è una delle aziende leader a livello internazionale nel campo delle energie rinnovabili e in Italia è attiva con un modello commerciale integrato che si estende dallo sviluppo di progetti passando per la realizzazione e la gestione fino ad arrivare alla commercializzazione di parchi eolici. Grazie alla sua vasta esperienza, l'azienda gestisce in questo paese un'attività onshore con una potenza proporzionale di 456 MW.



Oltre a questo progetto italiano, RWE sta attualmente realizzando parchi eolici onshore negli USA, nel Regno Unito, in Francia, in Polonia, in Svezia, nei Paesi Bassi e in Germania.

RV - www.ftaonline.com