S.S. Lazio, le delibere dell'assemblea

28 ottobre 2021. La S.S. Lazio comunica che oggi pomeriggio si è regolarmente tenuta, in prima convocazione, presso la sede sociale, l'Assemblea dei Soci in forma ordinaria convocata con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2021.

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sul primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha preso atto della Relazione del Consiglio di Sorveglianza ex art. 153 del TUF, recante illustrazione dei fatti di maggiore rilevanza accaduti nel corso dell'esercizio. In merito al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea, all'unanimità, aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Gestione, ha deliberato che la perdita di Euro 25.650.309 sia rinviata a nuovo.

Sul terzo argomento all'ordine del giorno, "", l'Assemblea ha approvato la prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF" con il voto favorevole del 99,82% dei presenti e la Seconda Sezione con il voto favorevole del 100% dei presenti.

Il Rendiconto sintetico delle votazioni sarà pubblicato ai sensi e nei termini di cui all'art. 125-quater, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Formello, 28 ottobre 2021

Di seguito si riporta la RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni)

"Signori Azionisti, il Consiglio di Sorveglianza riferisce dell'attività di vigilanza che ha svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 e dà atto che:

1. ha svolto la sua attività nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano e seguendo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

2. in particolare, ha vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

3. segnala che, nel corso dell'esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021, ha:

- effettuato n.7 riunioni;

- partecipato a n. 5 riunioni del Consiglio di gestione;

- partecipato a n. 1 Assemblea Ordinaria;

riunioni che si sono svolte in osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;

4.nel corso dell'esercizio è stato periodicamente informato dall'organo amministrativo sull'andamento della gestione -anche con riferimento alle società controllate - e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Il Consiglio di Sorveglianza può ragionevolmente assicurare che le azioni adottate sono conformi alla legge, allo statuto sociale e agli interessi degli azionisti;in merito all'impatto dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che l'organo amministrativo, come anche evidenziato nella Relazione sulla gestione, ha attivato le necessarie azioni di monitoraggio dell'andamento del business aziendale per fronteggiare gli effetti economici negativi causati dalle misure restrittive adottate dal Governo italiano per il contenimento della pandemia. Inoltre, ha constatato la corretta attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

5. ha riscontrato l'inesistenza:

- di operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

- di operazioni in conflitto di interesse o in contrasto con le deliberazioni assunte;

- di operazioni atipiche o inusuali con terzi e/o parti correlate.6.segnala che non sono emersi fatti di rilievo tali da richiederne la prescritta segnalazione agli organi competenti e non è pervenuta alcuna denuncia di cui all'art. 2408 del Codice Civile né alcun esposto. Il Consiglio di Sorveglianza nel corso dell'esercizio non ha rilasciato pareri ai sensi di legge;

7. ha scambiato con il soggetto incaricato del controllo contabile e con il responsabile del controllo interno le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti; in particolare, segnala che non sono emersi dati o notizie che debbano essere evidenziati nella presente Relazione;8.ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;

9. ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche attraverso le informazioni ottenute dai diretti responsabili, dal Responsabile del controllo interno e dalla Società di revisione incaricata del controllo contabile; a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;

10. ha scambiato informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate; inoltre, ha scambiato informazioni con il Comitato per le parti correlate e non ha osservazioni da riferire.

11. ha scambiato informazioni con l'Organismo di Vigilanza e non ha osservazioni da riferire.

12. segnala che la S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e d'ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: rapporti con ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti. Il Consiglio di Sorveglianza prende atto che l'organo amministrativo dichiara nella Relazione sulla gestione che, trattandosi di procedimenti relativi a rapporti dei quali la Società ha già contabilizzato gli effetti economici e patrimoniali, ritiene ragionevolmente che, all'esito degli stessi, non possano derivarle ulteriori passività significative da iscrivere in bilancio.

13. In relazione alla specifica competenza che la legge e lo Statuto attribuiscono al Consiglio di Sorveglianza riguardo all'approvazione del bilancio separato e consolidato, si rappresenta quanto segue:

- Il Consiglio di Gestione ha definitivamente approvato i progetti di bilancio individuale e consolidato nella riunione svoltasiin data 21 settembre 2021.

- Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto nei termini di legge i suddetti progetti di bilancio e le relative Relazioni sulla gestione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2021.

- Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto in data odierna le Relazioni della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. rilasciate in pari data sui bilanci separato e consolidato. A giudizio della suddetta Società di Revisione, sia il bilancio consolidato,sia il bilancio di esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2021, del risultato economico e dei flussi di cassaper l'esercizio chiuso a tale data, rispettivamente della S.S. Lazio S.p.A. e del Gruppo S.S. Lazio S.p.A.,, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai Provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.

- Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che il Patrimonio Netto al 30 giugno 2021, risulta:-per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per Euro 74,88 milioni;

- per il Gruppo S.S. Lazio, positivo per Euro 2,73 milioni.

- Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso della seduta odierna i bilanci separato e consolidato dell'esercizio chiuso al 30 giugno2021.

Roma, lì 6 ottobre 2021

Per il Consiglio di Sorveglianza

Il Presidente Prof. Alberto Incollingo"

