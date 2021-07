Secondo quanto comunicato da Statistics South Africa (l'ente statistico di Pretoria), in giugno il tasso d'inflazione è calato in Sudafrica al 4,9% annuo, dal 5,2% di maggio (4,4% in aprile), quando si era attestato sui massimi dal 5,4% del maggio 2017. Su base mensile l'inflazione è invece salita allo 0,2% dallo 0,1% di maggio (0,7% nei precedenti tre mesi), in linea con il consensus.

