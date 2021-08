Piazza Affari debole in avvio. Salgono rendimenti e spread. FTSE MIB -0,4%.

Il FTSE MIB segna -0,4%, il FTSE Italia All-Share -0,4%, il FTSE Italia Mid Cap -0,5%, il FTSE Italia STAR -0,4%.

BTP e spread in netto peggioramento. Il rendimento del decennale segna 0,68% (chiusura precedente a 0,64%), lo spread sul Bund 110 bp (da 107) (dati MTS).

Mercati azionari europei negativi: EURO STOXX 50 -0,5%, FTSE 100 -0,5%, DAX -0,5%, CAC 40 -0,4%, IBEX 35 -0,6%.

Future sugli indici azionari americani in lieve calo: S&P 500 -0,1%, NASDAQ 100 -0,2%, Dow Jones Industrial -0,1%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +0,22%, NASDAQ Composite +0,15%, Dow Jones Industrial +0,11%.

Mercato azionario giapponese poco sopra la parità, il Nikkei 225 stamattina ha terminato a +0,06%. Borse cinesi negative: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a -1,97%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna -1,3%.

Oggi primo dei tre giorni del Jackson Hole Economic Symposium 2021 (Fed).

Vendite sugli industriali: STM -0,7%, Interpump -0,6%, CNH Industrial -0,7%, Pirelli -0,6%.

Bancari in arretramento: l'indice FTSE Italia Banche segna -0,5%, l'EURO STOXX Banks -0,6%. A Milano Unicredit -0,6%, BPER Banca -0,7%, Intesa Sanpaolo -0,6%.

In rosso i petroliferi: il greggio arretra dai massimi dal 12 agosto toccati ieri sera. Il future novembre sul Brent segna 70,85 $/barile (massimo a 71,40 circa), il future ottobre sul WTI segna 67,8 $/barile (massimo a 68,60 circa). Eni -0,2%, Tenaris -0,7%, Saipem -0,2%.

Debole il lusso: Tod's -1,7%, Brunello Cucinelli -1,0%, Moncler -0,4%.

Segni positivi nel risparmio gestito con Azimut +1,0%, Banca Generali +0,4%, Banca Mediolanum +0,3%.

Salcef +1,1% estende il rally e tocca a 18,10 euro il nuovo massimo storico, superando i 17,70 raggiunti ieri. Il titolo approfitta degli ottimi risultati semestrali della svizzera Stadler Rail . Ieri Salcef si era mossa in scia a quanto riferito dal Sole 24 Ore in merito al piano di investimenti del gruppo FS. Si parla di circa 4 miliardi di euro per l’ammodernamento delle reti italiane del trasporto delle merci in Puglia e sulla direttrice adriatica Bologna-Bari-Lecce. Salcef è attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie con 1.315 dipendenti, ricavi a 340 milioni di euro, utile netto a di 41,3 milioni (dati 2020).

Autogrill scatta in avanti mercoledì grazie alle indicazioni contenute in un articolo del Sole 24 Ore sulla ripresa del traffico aereo. Il gruppo genera circa il 49% dei ricavi nel segmento aeroporti. Equita ribadisce al raccomandazione buy e il target a 7,40 euro. Da un punto di vista grafico Autogrill sta cercando di dare seguito al movimento partito a luglio e si riavvicina al picco di agosto a 6,76 euro. Segnali di forza giungerebbero comunque solo oltre questo riferimento: in tal caso verrebbe completato un testa e spalle di continuazione in formazione dai minimi di giugno per obiettivi interessanti a 7,00 euro e prologo a un recupero più sostanzioso verso 7,47 almeno, base del gap del 24 febbraio 2020. Segnali negativi invece sotto 6,00 euro.