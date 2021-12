Asia-Pacific in negativo. Nikkei 225 in flessione dell'1,00%

Dopo una seduta di frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi dell'1,71% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in negativo è stata confermata, mentre gli investitori attendono il cruciale dato sull'inflazione Usa, che dovrebbe anche fornire indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve. Nonostante l'impatto della variante Omicron sembra potere essere meno grave di quanto inizialmente temuto, sui mercati protagonista in negativo continua a essere la pandemia di coronavirus, a fronte della costante impennata dei contagi in Europa (e non solo) e del ritorno dei lockdown, per quanto in versione light rispetto allo scorso anno. Il risultato è una flessione intorno allo 0,70% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è poco mosso come lo è lo yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde l'1,00% (fa poco meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dello 0,77%). Sul fronte macroeconomico, in novembre i prezzi alla produzione sono rimbalzati in Giappone del 9,0% annuo, contro l'8,3% della lettura finale di ottobre e l'8,5% del consensus di Reuters. La crescita si consolida sui massimi dal gennaio 1981, quando si iniziò a elaborare l'attuale statistica. Su base sequenziale l'indice è invece aumentato dello 0,6% dopo il rialzo dell'1,4% di ottobre e sopra allo 0,3% atteso degli economisti.

In novembre i prestiti in essere sono saliti in Cina dell'11,7% annuo, contro l'11,9% di settembre e ottobre. La crescita si confronta con la lettura invariata all'11,9% del consensus di Reuters e si conferma sui minimi dall'11,6% del maggio 2002. Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono lo 0,18% e lo 0,46% rispettivamente, contro il rialzo dello 0,14% dello Shenzhen Composite. Male Hong Kong: a meno di un'ora dallo stop alle contrattazioni l'Hang Seng è infatti in declino di circa lo 0,90% (e l'andamento è appena migliore per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Flessione dello 0,64% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 ha perso lo 0,42% in chiusura.

