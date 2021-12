Asia-Pacific in negativo. A Tokyo Nikkei 225 perde il 2,13%

Dopo una chiusura d'ottava in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi dell'1,48% venerdì), la tendenza ribassista si è consolidata con l'inizio della nuova settimana in Asia. Mentre i mercati tentano di metabolizzare il previsto cambio di passo nelle politiche monetarie della Federal Reserve, tutte le attenzioni tornano sulla pandemia di coronavirus. L'emergere della variante Omicron, e l'impennata di contagi registrata in particolare in Europa, ha spinto diversi Paesi, dall'Olanda alla Gran Bretagna, ad annunciare nuovi lockdown. Fattori che fanno temere una nuova frenata per la ripresa economica. Non certo un buon modo per iniziare il 2022. L'effetto Omicron si sente anche sui corsi del greggio e il risultato è un declino superiore al 2% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è praticamente invariato (ma intorno ai massimi per l'anno) e il parallelo rafforzamento di circa lo 0,20% dello yen sul biglietto verde contribuisce a deprimere la piazza di Tokyo: il Nikkei 225 perde infatti il 2,13% (andamento sostanzialmente uguale per l'indice più ampio Topix, deprezzatosi del 2,17%). Tra i singoli titoli, Toyota ha chiuso in declino del 2,44% dopo avere annunciato che fermerà ancora la produzione in cinque impianti in Giappone, a causa della carenza di chip, dei problemi di supply chain e dell'emergere della variante Omicron. Stop che riguarderà circa 20.000 veicoli ma secondo Toyota non influirà sul target annuale di 9 milioni di auto prodotte al livello globale.

La People's Bank of China (PboC) ha ridotto dal 3,85% al 3,80% il loan prime rate annuale, dopo averlo lasciato invariato per diciannove meeting consecutivi. Si tratta del primo taglio dall'aprile 2020. Confermato invece al 4,65% il loan prime rate a cinque anni. Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono l'1,07% e l'1,50% rispettivamente, contro il declino dell'1,77% dello Shenzhen Composite. Male Hong Kong: a meno di un'ora dallo stop alle contrattazioni l'Hang Seng è infatti in flessione di circa il 2% (fa anche peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China con una contrazione intorno al 2,20%). Perdita dell'1,81% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dello 0,16% il calo dell'S&P/ASX 200.

RR - www.ftaonline.com