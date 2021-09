Bullard (Fed) prevede due rialzi dei tassi Usa già nel 2022

Secondo James Bullard, president della Federal Reserve (Fed) di St. Louis, l'istituto centrale di Washington dovrà passare a una politica più aggressiva per gestire l'inflazione che a suo parere resterà sopra al 2,8% per tutto il prossimo anno. "L'inflazione potrebbe essere molto più persistente di quanto sperassimo e in tal caso dovremo ricalibrare il modo in cui la terremo sotto controllo", ha dichiarato Bullard in un'intervista esclusiva a Reuters. La Fed, ha sottolineato, dovrà iniziare a ridurre il suo bilancio da 8.000 di dollari l'anno prossimo non appena si concluderà il tapering. Per Bullard tra le misure aggressive necessarie per l'elevata inflazione potrebbero esserci anche due rialzi dei tassi d'interesse Usa già nel 2022.

RR - www.ftaonline.com