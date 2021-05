Germania: cresce l'import/export a marzo

In Germania il surplus della bilancia commerciale a marzo 2021 e si e' attestato a 20,5 miliardi di euro da 17,2 miliardi di marzo 2020. In termini destagionalizzati, il saldo della bilancia commerciale estera è in avanzo di 14,3 miliardi di euro dai 18,9 mld rilevati a febbraio. L'Ufficio Federale di Statistica (Destatis) ha inoltre riportato che le esportazioni sono cresciute del 16,1% rispetto a un anno fa mentre le importazioni sono cresciute del 15,5% nello stesso periodo. Rispetto a febbraio le esportazioni sono cresciute dell'1,2% (attese +0,5%) mentre le importazioni del 6,5% (consensus +0,7%).

