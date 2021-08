Hong Kong: in luglio esportazioni rimbalzate del 26,9% annuo

Secondo quanto comunicato dal Census and Statistics Department di Hong Kong, in luglio le esportazioni dall'ex colonia britannica sono rimbalzate del 26,9% annuo, in rallentamento rispetto al 33,0% di giugno (24,0% in maggio). Le importazioni sono invece salite del 26,1% annuo, contro il 31,9% precedente (26,5% in maggio). Il risultato è stato un deficit della bilancia commerciale sceso a 34,9 miliardi di dollari di Hong Kong dai 40,5 miliardi di giugno.

