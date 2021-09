Spread a 103 pb, acquisti sui titoli del debito pubblico

Acquisti sui titoli del debito sovrano UE nel pomeriggio. Il rendimento del BTP decennale flette di 5 punti base allo 0,82% e quello del Bund tedesco cede 4 punti base portandosi a quota -0,21 per cento. Lo spread BTP/Bund si pone dunque a 103 punti base in un contesto generale più favorevole con anche il rendimento del Treasury decennale in ripiegamento dopo le ultime sedute di rialzo. Negli Stati Uniti rimane all'attenzione l'orientamento di politica monetaria della Fed e la pressione sul Congresso per l'innalzamento al tetto del debito federale.

In Italia è attesa alle 16 la conferenza stampa del premier Mario Draghi sulla Nadef (Nota di aggiornamento al Def). Secondo le indiscrezioni riportate dall'Ansa, il rapporto debito/Pil quest'anno potrebbe flettere al 153,5% dal 155,6% dell'anno scorso e fare dunque meglio delle stime precedenti di un rialzo. La crescita del Pil potrebbe anche superare il 6 per cento.

