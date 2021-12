Turchia: Fitch Ratings abbassa outlook da stabile a negativo

Fitch Ratings abbassa l'outlook della Turchia da stabile a negativo, confermando il giudizio sul debito di lungo periodo a BB- (era stato ridotto da BB nel luglio 2019), tre livelli sotto l'investment grade. Fitch ha spiegato che il ciclo prematuro di allentamento della politica monetaria della Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? (Tcmb, la Banca centrale di Ankara) e la prospettiva di ulteriori tagli dei tassi o di ulteriori stimoli economici in vista delle elezioni presidenziali del 2023 hanno portato a un deterioramento della fiducia interna, che si riflette in un forte deprezzamento della lira e in un aumento dell'inflazione.

RR - www.ftaonline.com