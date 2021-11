Appuntamenti societari della settimana dall'8 al 12 Novembre 2021

Questa settimana in agenda.

Lunedì 8 Novembre 2021

Almawave: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Avio: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Banca Sistema: Ex Dividendo;

Credito Valtellinese: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Eles: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Equita Group: Ex Dividendo;

Eviso: Ex Dividendo;

Fiera Milano: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Il Sole 24Ore: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Pharmanutra: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Pierrel: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Reno De Medici: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Txt E-Solutions: Informazioni Periodiche Aggiuntive.

Martedì 9 Novembre 2021

Banca Popolare Di Sondrio: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Brembo: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Cofle: Data prevista di ammissione su Euronext Growth Milan;

Finecobank: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Growens: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Italmobiliare: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Mediaset: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Safilo Group: Informazioni Periodiche Aggiuntive.

Mercoledì 10 Novembre 2021

Acea: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Acsm - Agam: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Aedes: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Assicurazioni Generali: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Banca Carige: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Banca Mediolanum: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

De' Longhi: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Falck Renewables: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Gvs: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Hera: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Illimity Bank: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Interpump Group: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Net Insurance: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Nova Re Siiq: Assemblea ORD, STR;

Notorius Pictures: Assemblea ORD;

Orsero: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Poligrafici Printing: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Poste Italiane: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Rcs Mediagroup: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Saes Getters: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Saras: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Sit: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Spindox: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Tamburi: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Terna: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Tinexta: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Tod'S: Informazioni Periodiche Aggiuntive.

Giovedì 11 Novembre 2021

Aeffe: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Alerion Clean Power: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Aquafil: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Arnoldo Mondadori Editore: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Ascopiave: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Atlantia: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Azimut Holding: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

A2A: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Banca Intermobiliare: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Bff Bank: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Cellularline: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Cembre: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Cementir Holding: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Credito Emiliano: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

D'Amico International Shipping: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Datalogic: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Dea Capital: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Diasorin: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Digital Bros: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Enav: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Equita Group: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Erg: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Esprinet: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Exprivia: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Fincantieri: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Fnm: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Fullsix: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Gefran: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Geox: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Giglio Group: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Iren: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Industrie Chimiche Forestali: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Italian Exhibition Group: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Lventure Group: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Monrif: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Nexi: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Philogen: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Piovan: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Pirelli: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Prysmian: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Rai Way: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Retelit: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Sabaf: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Seco: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Sicit: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Sol: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Unieuro: Relazione Semestrale;

Unipolsai: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Webuild: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Wiit: Informazioni Periodiche Aggiuntive.

Venerdì 12 Novembre 2021

Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Alkemy: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Antares Vision: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Banca Finnat Euramerica: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

B&C Speakers: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Bialetti Industrie: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Cairo Communication: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Centrale Del Latte D'Italia: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Cerved Group: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Class Editori: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Compagnia Immobiliare Azionaria: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

El.En.: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Emak: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Enervit: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Eurotech: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Fila: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Gabetti Property Solutions: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Garofalo Health Care: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Gruppo Mutuionline: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Ilbe: Assemblea ORD;

Immsi: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Irce: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

It Way: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

La Doria: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Landi Renzo: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Marr: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Masi Agricola: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Mondo Tv: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Neodecortech: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Newlat Food: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Openjobmetis: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Pininfarina: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Prima Industrie: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Racing Force: Data prevista di ammissione su Euronext Growth Milan;

Ratti: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Reevo: Assemblea STR;

Servizi Italia: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Tas: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Toscana Aeroporti: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Unipol Gruppo: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Zucchi: Informazioni Periodiche Aggiuntive.

GD - www.ftaonline.com