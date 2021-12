Secondo quanto comunicato da Danmarks Statistik (l'Ufficio nazionale di statistica di Copenhagen), in dicembre la fiducia dei consumatori della Danimarca è scesa a -2,1 punti da -2,0 punti di novembre (3,3 punti in ottobre). L'indice era tornato in negativo in novembre dopo cinque letture consecutive in positivo (la precedente striscia negativa era invece durata 13 mesi).

RR - www.ftaonline.com