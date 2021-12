Enel X e Mondo Convenienza firmano un accordo per la diffusione dell'e-Mobility in Italia

Elettrificare i punti vendita di Mondo Convenienza installando le infrastrutture di ricarica di Enel X che permettono ai clienti di fare il pieno di energia all'auto in modo rapido e comodo. È l'obiettivo della partnership tra la business line globale di Enel che offre servizi che accelerano l'innovazione e guidano la transizione energetica e la multinazionale italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d'arredo.

"La mobilità elettrica non è più una scommessa, ma una realtà consolidata come indicato dai più importanti trend del settore che puntano verso una rapida decarbonizzazione dei trasporti," ha dichiarato Federico Caleno, Responsabile e-Mobility Enel X Italia. "Enel X è convinta che sia questa l'unica strada da percorrere ed è così che nasce la collaborazione con Mondo Convenienza, una delle più importanti realtà del Paese, grazie alla quale saremo in grado di offrire ai clienti soluzioni di ricarica innovative che garantiscono un'esperienza di guida rapida, facile e sicura".



"La partnership con Enel X rappresenta per il gruppo Mondo Convenienza un passo importante nell'impegno per la corporate social responsability. Unendo le nostre forze apriremo la strada verso un futuro più sostenibile, fornendo alle persone un servizio di ricarica elettrica all'avanguardia e contribuendo concretamente alla diffusione della mobilità elettrica in Italia, facendo leva sulla nostra capillare presenza sul territorio," ha dichiarato Dario Carosi, CIO di Mondo Convenienza.



L'accordo prevede l'attivazione da parte di Enel X di almeno 10 hub di ricarica ultrarapida con caricatori HPC (High Power Charging) presso i punti vendita di Mondo Convenienza del Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Abruzzo, Umbria, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, con la possibilità di ampliare la rete di ricarica ultrafast ad altri negozi interessati. Oltre alle stazioni fino a 300 kW, Mondo Convenienza avrà a disposizione le JuiceBox per la ricarica domestica; le JuicePole, da 22 kW per la ricarica pubblica, le JuicePump, stazioni di ricarica pubbliche con una potenza fino a 150 kW e l'innovativo JuiceMedia, che combina il servizio di ricarica con quelli di advertising grazie a un pannello digitale.

Il piano di installazioni segue Recharge Partner, la formula che Enel X ha studiato per le imprese che vogliono installare infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico nelle proprie aree di parcheggio riducendone drasticamente i tempi per la messa in esercizio, evitando la richiesta di una nuova fornitura. Mondo Convenienza inoltre potrà ottenere un ricavo dai kWh erogati dalle JuicePole e dai JuiceMedia.

Enel X è la linea di business globale del Gruppo Enel che offre servizi che accelerano l'innovazione e guidano la transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X gestisce servizi come la demand response per 7.7 GW di capacità totale a livello globale e 195 MW di capacità di accumulo installati a livello mondiale, oltre a circa 245mila punti di ricarica per veicoli elettrici resi disponibili in tutto il mondo1. Attraverso le sue soluzioni avanzate, tra cui gestione dell'energia, servizi finanziari e mobilità elettrica, Enel X fornisce a ciascun partner un ecosistema intuitivo e personalizzato di piattaforme tecnologiche e servizi di consulenza, incentrato sui principi di sostenibilità ed economia circolare al fine di fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende un modello alternativo che rispetti l'ambiente e integri l'innovazione tecnologica nella vita quotidiana. Ogni soluzione ha il potere di trasformare gli obiettivi di decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili per tutti, al fine di costruire insieme un mondo più sostenibile ed efficiente.

1 Punti di ricarica pubblici e privati. Include punti di interoperabilità.

Mondo Convenienza è una azienda italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d'arredo al miglior rapporto qualità - prezzo sul mercato, per rendere la casa un progetto alla portata di tutti. Nei suoi 35 anni di attività, infatti, Mondo Convenienza è arrivata nelle case di milioni di famiglie, grazie al lavoro e alla passione dei suoi 3.500 collaboratori e ad una solida visione della famiglia Carosi. L'avventura di Mondo Convenienza inizia nel 1985 a Civitavecchia, per poi estendersi in tutto il Lazio e, progressivamente, nel resto d'Italia, in cui ora conta 44 punti vendita e 41 hub logistici. Dal 2019 il brand si affaccia al mercato home furniture spagnolo, con l'apertura di 3 punti vendita e 3 hub logistici tra Madrid e Barcellona. Un successo consolidato nel tempo, costruito sull'expertise di fornitori storici (l'85% dei quali ubicati in Italia), e su modelli d'innovazione sempre più all'avanguardia e customer-based. Infatti, dal 2017 Mondo Convenienza ha intrapreso un percorso di digitalizzazione che sta abbracciando progressivamente ogni settore aziendale, con l'obiettivo di offrire ai clienti un'esperienza d'acquisto omnicanale e personalizzata.

RV - www.ftaonline.com