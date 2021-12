Fondazione GIMBE: coronavirus, l'epidemia non rallenta

Coronavirus, l'epidemia non rallenta: nuovi casi (+17,8%), ricoveri (+17,9%), terapie intensive (+11,2%) e decessi (+18,8%). Oltre 250 casi per 100 mila abitanti in 26 province. In 7 giorni +236 mila nuovi vaccinati 2 2,9 milioni di terze dosi. Con attuale sistema a colori e variante Omicron si va verso una silenziosa e pericolosa congestione degli ospedali



IL MONITORAGGIO DELLA FONDAZIONE GIMBE RILEVA, NELLA SETTIMANA 8-14 DICEMBRE, UN AUMENTO DEI NUOVI CASI IN TUTTE LE REGIONI TRANNE FRIULI-VENEZIA GIULIA, MOLISE E PROVINCIA DI BOLZANO. AUMENTANO I RICOVERI IN AREA MEDICA (+1.085), IN TERAPIA INTENSIVA (+87) E I DECESSI (663 VS 558). VACCINAZIONI: L'80,5% DELLA POPOLAZIONE HA RICEVUTO ALMENO UNA DOSE, MA LE PERSONE NON VACCINATE SONO QUASI 6,4 MILIONI. NEL PERIODO 8-14 DICEMBRE SUPERATO IL TARGET DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE (+383 MILA SOMMINISTRAZIONI); AUMENTANO I NUOVI VACCINATI (+5,8%) E I RICHIAMI (+8,8%). PANDEMIA IN FASE CRITICA PER LA CONVERGENZA DI VARI FATTORI: STAGIONE INVERNALE, RITARDO INIZIALE NELLA SOMMINISTRAZIONE DELLE TERZE DOSI, ZOCCOLO DURO DI NON VACCINATI, FESTIVITÀ NATALIZIE E SOPRATTUTTO LA VARIANTE OMICRON, DESTINATA SECONDO L'ECDC A DIVENTARE PREVALENTE IN EUROPA NEI PRIMI MESI DEL 2022.



16 dicembre 2021 - Fondazione GIMBE, Bologna

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 8-14 dicembre 2021, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (124.568 vs 105.771) e decessi (663 vs 558). In aumento anche i casi attualmente positivi (297.394 vs 240.894), le persone in isolamento domiciliare (289.368 vs 234.040), i ricoverati con sintomi (7.163 vs 6.078) e le terapie intensive (863 vs 776)

RV - www.ftaonline.com