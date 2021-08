Giappone: Fitch conferma il giudizio A con outlook negativo

Come già fatto in febbraio, Fitch Ratings ha confermato ancora il giudizio A sul debito del Giappone, con outlook negativo, citando come in precedenza i fattori positivi di un'economia avanzata e ricca, con elevati standard di governance e solide istituzioni pubbliche. Restano presenti però i rischi al ribasso nel medio termine per le prospettive macroeconomiche e fiscali derivanti dalla crisi del Covid-19 e dall'elevato debito pubblico. Fitch si attende una crescita del Pil del Giappone del 2,5% quest'anno e del 3,0% nel 2022, dopo la contrazione del 4,6% del 2020.

