Secondo quanto comunicato dalla Rosstat, l'agenzia ufficiale di statistica di Mosca, in marzo le vendite al dettaglio sono calate in Russia dell'1,3% annuo, in ulteriore peggioramento rispetto al declino dell'1,5% di febbraio (e dello 0,1% in gennaio) e contro il ribasso dell'1,3% del consensus. Il dato segna il dodicesimo mese consecutivo di contrazione.

RR - www.ftaonline.com