Ue propone agli Usa sospensione di sei mesi tariffe commerciali

L'Unione europea (Ue) propone agli Usa una sospensione di sei mesi per le tariffe commerciali imposte su miliardi di euro di merci. "Abbiamo proposto la reciproca sospensione di tutte le tariffe per sei mesi in modo di raggiungere una soluzione negoziale. Questo creerebbe uno spazio di respiro necessario per le industrie e i lavoratori su entrambe le sponde dell'Atlantico", ha dichiarato il Commissario europeo per il commercio Valdis Dombrovskis in un'intervista a Der Spiegel, citata da Reuters. A inizio marzo, con un comunicato congiunto arrivato dopo il colloquio telefonico tra Joe Biden e Ursula von der Leyen (presidente della Commissione europea), Washington e Bruxelles avevano annunciato la sospensione per quattro mesi delle tariffe, diretta conseguenza della vicenda Airbus-Boeing (Usa ed Europa si combattono da quasi 20 anni per gli aiuti di Stato ai due colossi dell'aerospaziale). Dombrovskis ha spiegato anche che Bruxelles monitorerà con attenzione il programma Buy American del presidente Biden, che punterebbe all'assegnazione dei contratti pubblici in Usa esclusivamente ad aziende americane. "Il nostro obiettivo è spingere per mercati di approvvigionamento che siano i più aperti possibile in tutto il mondo", ha aggiunto Dombrovskis.

RR - www.ftaonline.com